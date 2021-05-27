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    Папір із опалого листя: ідея українця підкорила світ

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    Проста ідея українського хлопця викликала резонанс - Папір із опалого листя: ідея українця підкорила світ
    Проста ідея українського хлопця викликала резонанс
    Фото з відкритих джерел

    Юнак планував запустити виробництво першої промислової партії екологічного паперу

    Українець Валентин Фречка вигадав технологію, яка дозволяє виготовляти папір з опалого листя. Його стартап отримав назву RE-leaf PAPER.

    Юнак успішно протестував свій проект на спеціальному обладнанні ще у 2019 році. Відтоді він працював над тим, аби збільшити масштаби роботи.

    У RE-leaf PAPER пояснили, що українська паперова промисловість працює лише на імпортному волокні та макулатурі, тобто первинного волокна ніхто не виробляє.

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    Папір із опалого листя: ідея українця підкорила світ

    Винахіднику знадобилося декілька місяців, аби запустити виробництво першої промислової партії екологічного паперу. Але сама ідея виникла значно раніше.

    Нагадаємо, що серед здобутків українця – перемога на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, «золото» на Олімпіаді геніїв у США. Він також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.

    Додамо, що відомий британський автомобільний журналіст Джеремі Кларксон запускає шоу, яке відбуватиметься не фермі.

    Теги: екологія промисловість Україна
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    Папір із опалого листя: ідея українця підкорила світ