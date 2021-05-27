Папір із опалого листя: ідея українця підкорила світ

Юнак планував запустити виробництво першої промислової партії екологічного паперу

Українець Валентин Фречка вигадав технологію, яка дозволяє виготовляти папір з опалого листя. Його стартап отримав назву RE-leaf PAPER.

Юнак успішно протестував свій проект на спеціальному обладнанні ще у 2019 році. Відтоді він працював над тим, аби збільшити масштаби роботи.

У RE-leaf PAPER пояснили, що українська паперова промисловість працює лише на імпортному волокні та макулатурі, тобто первинного волокна ніхто не виробляє.

Винахіднику знадобилося декілька місяців, аби запустити виробництво першої промислової партії екологічного паперу. Але сама ідея виникла значно раніше.

Нагадаємо, що серед здобутків українця – перемога на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, «золото» на Олімпіаді геніїв у США. Він також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.

Додамо, що відомий британський автомобільний журналіст Джеремі Кларксон запускає шоу, яке відбуватиметься не фермі.