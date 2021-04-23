Знову сніг. Синоптики розповіли про погоду в Україні на вихідні

У суботу 24 квітня в Україні є ймовірність мокрого снігу

Найближчої суботи, 24 квітня, дощі в Україні продовжаться в центрі та на півночі країни, зокрема на Полтавщині та Харківщині.

У всіх регіонах, крім півдня, де очікується +15°, похолодає до +9°. У неділю дощі перемістяться до західних регіонів і залишаться на Чернігівщині та Сумщині, свідчать дані Погода УНІАН.

У суботу 24 квітня в Україні є ймовірність мокрого снігу. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Сніг побігає по півночі та заходу України. Дощ очікується завтра подекуди в центральних областях (не суттєвий та з проясненнями) і на сході. Південь опади оминуть», – написала вона.

У неділю 25 квітня черговий атмосферний фронт принесе дощі. Найкомфортнішою буде погода на сході України в неділю – сонячно та тепло, до +12°…+14°. Також тепло буде в південній частині – до +13°…+15°.

Захід, північ, значна частина центральних областей потраплять у холодну повітряну масу, вдень усього буде +7°…+12°.

У Києві в суботу вранці можливий мокрий сніг. Тут переважатиме холодна погода з ймовірними нічними заморозками. Вдень температура очікується +7°…+9°.

Діденко зазначила, що потепління розпочнеться із найближчої середи – 28 квітня.

Рятувальники назвали області, які накриють заморозки. Вночі 23 квітня у західних областях на поверхні ґрунту будуть заморозки 0°…-5°. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності – жовтий.