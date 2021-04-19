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    Синоптики розповіли, якою буде погода 20-25 квітня

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    У вівторок Україну знову накриють дощі, сухо буде тільки в Черкаській області - Синоптики розповіли, якою буде погода 20-25 квітня
    У вівторок Україну знову накриють дощі, сухо буде тільки в Черкаській області
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    На вихідних дощі підуть із південних і частини західних областей, литимуть на решті території

    Цього тижня в Україні знову будуть лити дощі. Проте із 21 квітня в країні почнеться потепління й досягне на сході +19°. До вихідних дощі відступлять із південних і частини західних областей, свідчать дані Погода УНІАН.

    У понеділок, 19 квітня, дощі повністю залишать Україну. У більшості областей очікується хмарна з проясненнями погода, температура коливатиметься в межах +11°…+15°.

    Погода 19 квітня
    Погода 19 квітня

    У вівторок Україну знову накриють дощі, сухо буде тільки в Черкаській області. У порівнянні з понеділком температура знизиться на пару градусів до +12°…+14°.

    Прогноз погоди в Україні на 20 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

    У середу дощі продовжаться, місцями посиляться до злив. Сухих областей стане трохи більше: до Черкащини додадуться Миколавщина, Херсонщина та Запоріжжя. На півдні потеплішає до +16°.

    Прогноз погоди в Україні на 21 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 21 квітня

    Четвер очікується таким же дощовим, при цьому в перервах між зливами буде світити сонце. Температура зростатиме: у країні потеплішає до +19°. Сухо цього разу буде в Одесі, Вінниці та Житомирі.

    Прогноз погоди в Україні на 22 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 22 квітня

    У п’ятницю дощі відступлять із півдня і сходу України. У Чернігові очікується гроза. У західні регіони прийде похолодання до +8°, при цьому на решті території триматиметься тепла погода.

    Прогноз погоди в Україні на 23 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 23 квітня

    На вихідних дощі підуть із південних і частини західних областей, на решті території – литимуть усі вихідні.

    Прогноз погоди в Україні на 24 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 24 квітня

    Температура на вихідні коливатиметься на рівні +9°…+16°, у Криму сягне +18°.

    Прогноз погоди в Україні на 25 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 25 квітня

    Зазначимо, що 19 квітня, у Карпатах тримається мороз та випав сніг.

    Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека – 3 рівень.

    У Києві 19 квітня – тепло та мінлива хмарність. Удень стовпчики термометрів піднялися до +11…+13 градусів.

    Теги: Запоріжжя вихідні прогноз погоди Херсонщина
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