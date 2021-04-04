Синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня

У понеділок, 5 квітня, холодний атмосферний фронт з дощами накриє східну частину країни і південні області, місцями очікуються грози

На початку нового тижня в Україну прийде похолодання: очікується зниження температури повітря, дощі, а в західних областях пройдуть навіть снігопади. Про це йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики зазначають, що в понеділок, 5 квітня, холодний атмосферний фронт з дощами накриє східну частину країни і південні області, місцями очікуються грози. Температура повітря вдень підніметься до 6-11 градусів тепла, вночі – від 2 тепла до 2 градусів морозу.

У вівторок, 6 квітня, дощі і снігопади прийдуть на захід нашої країни, а на решті території буде сухо і сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +13, окрім західного регіону, де буде прохолодно – 5-7 градусів з позначкою «плюс». Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1-4 градусів тепла.

У середу, 7 квітня, очікується аналогічна погода. Опади у вигляді дощу, подекуди сильного, і снігу пройдуть в західних областях України. На решті території очікується суха і сонячна погода. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 8-13 градусів тепла, окрім західних областей, де очікується 5-7 градусів. Вночі прогнозується 2-4 градуси з позначкою «плюс».

Додамо, що в суботу, 3 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність, у низці областей можливі місцями дощі.