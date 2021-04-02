В Україну сунуть затяжні дощі: що кажуть синоптики

Дощі пройдуть практично у всіх областях, крім Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини та Полтавщини

Найближчої суботи, 3 квітня, Луцьк, Чернівці, Сімферополь та Харків накриють дощі. Про це пише Погода Уніан.

За словами синоптиків, на решті території буде сонячно. Температурний максимум становитиме +14° – на півдні. На решті території температура коливатиметься в межах +9°...+10°. У неділю – місцями похолодає +7°. Дощі пройдуть практично у всіх областях, крім Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини та Полтавщини.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується мінлива хмарність, температура повітря вночі +1°, вдень +10°. У неділю погода практично не зміниться, тільки додасться дощ.

У Львові в суботу вночі -2°, вдень +9°, хмарно з проясненнями. У неділю вночі -3°, вдень +8°, мінлива хмарність, дощ.

У Луцьку в суботу вночі -1°, вдень +10°, мінлива хмарність, злива. У неділю – мінлива хмарність, злива ослабне до невеликого дощу, вночі -1°, вдень +9°.

Погода на курортах України

У Буковелі в суботу буде похмуро, очікується невеликий сніг з дощем, температура до +4°. У неділю очікується хмарна з проясненнями погода, температура вночі -9°, вдень +3°.

У Моршині на Львівщині в суботу буде хмарно з проясненнями, вночі -1°, вдень +10°. У неділю – невелика хмарність, вночі -4°, вдень до +9°.

У Трускавці в суботу буде похмуро, температура до +10°. У неділю трохи похолодає: температура вдень підвищиться до +8°, а вночі впаде до -5°, злива.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +10°. У неділю – невелика хмарність, температура повітря -4°...+9°.

У Затоці в суботу – невелика хмарність, вночі +3°, вдень +12°. У неділю – похмуро. Температура до +9°.

У Бердянську в суботу буде похмуро, невеликий дощ, температура до +11°, в неділю погода не зміниться, вночі +4°, а вдень трохи похолодає до +8°.

У Вінниці в суботу буде хмарно, температура повітря +1°...+10°. У неділю буде сонячно, температура вночі -1°, вдень +10°.

У суботу в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +14°. У неділю очікується дощ, +4°...+9°.

У Харкові в суботу – хмарно з проясненнями, дощ, температура вночі +1°, вдень +10°. У неділю – хмарно, 0°...+10°.

У Дніпрі в суботу – хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +12°. У неділю - злива, температура становитиме +2°...+9°.

У Сімферополі в суботу – хмарно з проясненнями, дощ, +2°...+9°. У неділю трохи потеплішає: +5°...+15°, злива.

Жителям Маріуполя у суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі +1°, вдень +10°, невеликий дощ. У неділю – трохи похолодає і дощ посилиться. Вночі очікується + 4°, вдень +9°.

У Краматорську в суботу буде хмарно, температура вночі 0°, вдень +9°. У неділю вночі +2°, вдень +9°, злива.

У Сєвєродонецьку завтра похмуро, невеликий дощ, температура вночі -1°, вдень +10°. У неділю вночі +2°, вдень +11°, злива.

Додамо, що протягом 2 та 3 квітня на річках басейнів Дністра та Прута, що в Івано-Франківщині, передбачається різке підняття рівня води.