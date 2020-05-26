Синоптики розповіли, якою буде погода у червні



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Укргідрометцентр дав прогноз погоди на червень

Перший місяць літа буде теплим, але з дощами і грозами

У червні в Україні середня місячна температура буде в межах 18-22 градусів тепла, а в гірських районах - 14-15 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр у вівторок, 26 травня.

Зазначається, що зазначена температура на 1,0-1,5 градуса вища від середніх багаторічних значень.

Також місячна кількість опадів очікується 43-90 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 105-156 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Укргідрометцентр вказує, що в червні середня місячна температура повітря зазвичай складає 16-21 градусів тепла, в гірських районах 9-15 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 32-39 градусів, в гірських районах 24-31 градусів, абсолютний мінімум - 0-7 градусів тепла, в окремих районах північних, східних і західних областей 0-3 градусів морозу, на високогір'ї Карпат до 5 градусів морозу.

Крім того, в червні середня місячна кількість опадів 44-95 мм, на півдні країни місцями 33-42 мм, в Карпатах і на Прикарпатті до 100-187 мм.

«У червні збільшується в порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи», - додали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, що цього тижня Україну накриють грозові дощі. Легке потепління очікується з четверга, а дощі, що супроводжуються грозами, йтимуть весь тиждень майже по всій Україні.

Також повідомлялося, що Карпати засипало товстим шаром снігу. На горі Піп Іван товщина снігового покриву становить 10-15 см, місцями снігові замети досягають 30-40 см.