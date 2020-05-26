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    За тиждень до літа у Карпатах намело майже пів метра снігу

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    На горі Піп Іван погана видимість&nbsp; - За тиждень до літа у Карпатах намело майже пів метра снігу
    На горі Піп Іван погана видимість 
    Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Температура в горах опустилася до -2 градусів

    Станом на ранок 26 травня на горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах місцями намело до 40 см снігу.

    Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

    Так, станом на 09:30 26 травня на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря становила -2°, вітер північно-західний 5 м/с, хмарно. Крім того, був туман, видимість обмежена до 50 м, падав сніг.

    У високогір'ї випало близько 10-15 см снігу, місцями надуви до 30-40 см.

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    Карпати (гори) снігопад повітря вітер
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