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    В Україні оголосили штормове попередження через заморозки

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    У низці областей України завтра можливі заморозки - В Україні оголосили штормове попередження через заморозки
    У низці областей України завтра можливі заморозки
    Фото: з відкритих джерел

    Через заморозки синоптики оголосили в п'яти областях жовтий рівень небезпечності

    Синоптики попередили низку областей України про можливі заморозки. Нічні заморозки прогнозують 19 квітня. Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

    За даними синоптиків, вночі 19 квітня заморозки на ґрунті до -3 градусів можливі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях.

    Через заморозки синоптики оголосили в цих областях жовтий рівень небезпечності.

    Фото: в Україні прогнозують заморозки (facebook.com/UkrHMC)
    Фото: в Україні прогнозують заморозки (facebook.com/UkrHMC)

    Раніше повідомлялося, що дощова погода в Україні пануватиме і наступного тижня, місцями можливі грози і град. Температура повітря вдень подекуди сягатиме максимально 17 градусів тепла.

    Тим часом, у Карпатах сьогодні, 18 квітня, рятувальники прогнозували помірну сніголавинну небезпеку. Лавини можуть зійти у трьох областях на заході України.

    Нагадаємо, в Україну знову суне циклон. Він принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ України.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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