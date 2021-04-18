В Україні оголосили штормове попередження через заморозки

Через заморозки синоптики оголосили в п'яти областях жовтий рівень небезпечності

Синоптики попередили низку областей України про можливі заморозки. Нічні заморозки прогнозують 19 квітня. Про це повідомив Український гідрометцентр на сторінці у Facebook.

За даними синоптиків, вночі 19 квітня заморозки на ґрунті до -3 градусів можливі у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Через заморозки синоптики оголосили в цих областях жовтий рівень небезпечності.

Фото: в Україні прогнозують заморозки (facebook.com/UkrHMC)

Раніше повідомлялося, що дощова погода в Україні пануватиме і наступного тижня, місцями можливі грози і град. Температура повітря вдень подекуди сягатиме максимально 17 градусів тепла.

Тим часом, у Карпатах сьогодні, 18 квітня, рятувальники прогнозували помірну сніголавинну небезпеку. Лавини можуть зійти у трьох областях на заході України.

Нагадаємо, в Україну знову суне циклон. Він принесе заморозки на більшість території, а також дощі на північ України.