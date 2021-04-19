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    До України йде циклон з похолоданням: прогноз погоди на 19 квітня

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    Погода в Україні у понеділок, 19 квітня, буде доволі прохолодною - До України йде циклон з похолоданням: прогноз погоди на 19 квітня
    Погода в Україні у понеділок, 19 квітня, буде доволі прохолодною
    Фото з відкритих джерел

    У Західній Україні прогнозують опади, варто очікувати на слабкий дощ

    Погода в Україні у понеділок, 19 квітня, буде доволі прохолодною. У більшості областей синоптики прогнозують хмарність, подекуди варто очікувати опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Водночас метеорологи зазначають, що по всій території країни стовпчики термометрів показуватимуть приблизно однакову температуру – +11...+15 градусів.

    У Західній Україні прогнозують опади, варто очікувати на слабкий дощ. Температура становитиме +11…+13 градусів. У східних регіонах ситуація зовсім інша – опадів не передбачається. Там буде тепліше, вдень температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 19 квітня
    Прогноз погоди в Україні на 19 квітня

    На Півночі країни також сухо. Позначки на термометрах покажуть +12...+14 градусів. У південних областях теж без опадів – буде хмарно. Слід очікувати +13...+15 градусів.

    У Києві 19 квітня прогнозують тепло та мінливу хмарність. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +11…+13 градусів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ
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