Сину Сущенка дозволили поговорити з батьком

Телефонна розмова тривала 10 хвилин

Син незаконно утримуваного у Росії журналіста Романа Сущенка Максим поговорив по телефону із батьком, який перебуває у московському СІЗО «Лефортово». Про це в понеділок повідомив у Twitter адвокат журналіста Марк Фейгін. «Макс Сущенко поговорив сьогодні із батьком по телефону. 10 хвилин з в'язниці



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Роман Сущенко

Телефонна розмова тривала 10 хвилин

Син незаконно утримуваного у Росії журналіста Романа Сущенка Максим поговорив по телефону із батьком, який перебуває у московському СІЗО «Лефортово».

Про це в понеділок повідомив у Twitter адвокат журналіста Марк Фейгін.

«Макс Сущенко поговорив сьогодні із батьком по телефону. 10 хвилин з в'язниці «Лефортово». Сказав, що це найкращий день у його житті!», - написав адвокат.

Нагадаємо, 27 листопада,Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

25 вересня Московський міський суд, розглянувши клопотання слідчих ФСБ, продовжив арешт Сущенка ще на два місяці.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін не виключає, що його можуть позбавити можливості займатися адвокатською діяльністю.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.