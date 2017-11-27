Московський суд продовжив арешт Сущенка ще на два місяці

Суд задовольнив клопотання слідства про продовження арешту щодо Сущенка

Сьогодні, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка. «Клопотання слідства про продовження арешту щодо Сущенка задоволено, термін арешту встановлений до 13 січня», - повідомили РИА Новости в суді. Нагадаємо, 20 жовтня



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Роман Сущенко в суді

Суд задовольнив клопотання слідства про продовження арешту щодо Сущенка

Сьогодні, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

«Клопотання слідства про продовження арешту щодо Сущенка задоволено, термін арешту встановлений до 13 січня», - повідомили РИА Новости в суді.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

25 вересня Московський міський суд, розглянувши клопотання слідчих ФСБ, продовжив арешт Сущенка ще на два місяці.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін не виключає, що його можуть позбавити можливості займатися адвокатською діяльністю.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.