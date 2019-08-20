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    Ситник відреагував на знайдену «прослушку» в кабінеті заступниці Луценка

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    <p>Сарненський суд Рівненщини 20 серпня продовжує розгляд адміністративного протоколу, складеного на директора НАБУ Артема Ситника</p> - Ситник відреагував на знайдену «прослушку» в кабінеті заступниці Луценка

    Сарненський суд Рівненщини 20 серпня продовжує розгляд адміністративного протоколу, складеного на директора НАБУ Артема Ситника

    «Не буду коментувати чутки», - заявив Ситник журналістам

    Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав чутками інформацію про несанкціоноване встановлення прослуховуючих спецзасобів у службовому кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.

    Про це Ситник сказав журналістам 20 серпня.

    «Не хочу коментувати чутки», - заявив директор НАБУ.

    На уточнююче питання, відповідає або не відповідає дійсності інформація про несанкціоноване прослуховування, Ситник повторив: «Не буду коментувати чутки».

    Нагадаємо, раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що на днях у службовому кабінеті заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської було виявлено несанкціоновані спецзасоби для прослуховування.

    «Ми пов’язуємо це із тим, що саме цей заступник – Анжела Стрижевська – є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по Ситнику», - зазначила Сарган.

    Як відомо, у Сарненському суді Рівненщини 20 серпня проходить чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області.

    Джерело: УНІАН

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