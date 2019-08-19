У кабінеті заступниці генпрокурора знайшли «прослушку»



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Заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська

СБУ взялась за розслідування щодо знайденої апаратури в кабінеті прокурора

У службовому кабінеті заступниці генпрокурора Анжели Стрижевської було виявлено несанкціоновані спецзасоби для прослуховування.

Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

«Зазначу, що в суботу у службовому кабінеті заступника генерального прокурора було виявлено несанкціоновані прослуховуючі спецзасоби. Ми пов’язуємо це із тим, що саме цей заступник – Анжела Стрижевська – є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол по А.Ситнику», - зазначила Сарган.

Вона поінформувала, що на місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала цей факт.

«За фактом виявлення несанкціонованої «прослушки» в кабінеті заступника генпрокурора Службою безпеки України було зареєстроване кримінальне провадження», - поінформувала Сарган.

Вона також нагадала, що у Сарненському суді Рівненщини 20 серпня о 9.00 відбудеться чергове засідання по розгляду адмінпротоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області.

«Завтра суд має заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту. Акцентую увагу, що судове засідання відкрите, зокрема і для ЗМІ», - додала Сарган.

Як повідомлялося, справа про відпочинок директора НАБУ в одному з мисливських угідь Рівненщини слухається у режимі відеоконференції.

Директора НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував відпочинок, який йому оплачували треті особи.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Ситник «за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів забув заплатити чималу суму». Луценко зазначав, що Ситник мав це показати у декларації як подарунок.

12 липня Сарган повідомила, що справу про відпочинок Ситника на базі в Рівненській області за кошти інших осіб направлено до суду. Вона також додала, що представник Нацполіції змушений був зачитати директору НАБУ адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою, оскільки той не з'явився на допити у справі.