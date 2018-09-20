Ситник запевняє, що Холодницького не збиралися прослуховувати



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Директор НАБУ Артем Ситник

Глава НАБУ запевняє, що до будівлі САП «ніхто не наближався»

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що ніхто не збирався прослуховувати співробітників Антикорупційної прокуратури та її очільника Назара Холодницького.

«Я не зовсім розумію, що в цій ситуації маю коментувати, адже ніхто не наближався до будівлі САП і Холодницького, ніхто не збирався прослуховувати. Наші хлопці були за півкілометра від САП. Чомусь працівники САП почали їх блокувати», - розповів Ситник у коментарі «Українській правді».

За версією НАБУ, представники САП блокували співробітників Бюро.

«Наш екіпаж запитує їх: «Чому ви нас блокуєте?». Вони мовчать. В якийсь момент наш працівник сів у авто, яке заважало проїзду, відігнав його, і хлопці собі далі поїхали. Ніхто не затриманий, всі на роботі, робота триває», - стверджує Ситник.

Він ще раз назвав неправдою заяву Холодницького про те, що НАБУ намагалося його прослуховувати.

«Назар Іванович заявляє, що ми намагалися його прослуховувати – можу сказати, що це точно неправда. Взагалі, працівники, яких намагалися блокувати, не мають ніякого відношення до цього кабелю. І ще раз наголошую – до будівлі САП ніхто не наближався», - зазначив Ситник.

На уточнення, що співробітники НАБУ робили поруч із САП, Ситник відповів:

«Не можу розкривати деталі, але як то кажуть: опинилися не в тому місці, не в той час. Але те, що Назар Іванович переживає, що його всі слухають – це добре. Переживання щодо контролю завжди добре», - підсумував він.

Напередодні в НАБУ відхрестилися від звинувачень САП. Кажуть, що їх цікавив «Охматдит».

У середу в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

В САП повідомили подробиці інциденту.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.