Інцидент біля САП: Холодницький нарахував чотири кримінальні справи, які світять працівникам НАБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник САП заявив, що поінформував про ситуацію генпрокурора Юрія Луценка

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.

Про це він сказав 19 вересня під час прес-конференції.

«Я буду просити керівництво Нацполіції і СБУ провести якісне розслідування кожного з цих проваджень: за фактом прослушки - законної чи не законної; за фактом ДТП умисного; за фактом угону автомобіля, який був зафіксований на відео, і за фактом застосування фізичної сили до водія САП», - повідомив Холодницький.

Також керівник САП зазначив, що поінформував про цю ситуацію генпрокурора Юрія Луценка.

На запитання, чи спілкувався він з директором НАБУ Артемом Ситником, Холодницький відповів: «Мені нема з ним про що говорити».

Раніше повідомлялося, що спецназ Національного антикорупційного бюро розбив службову машину керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького під будівлею САП.

Згодом в САП повідомили подробиці інциденту.

Джерело: Укрінформ