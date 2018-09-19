В САП повідомили подробиці про напад силовиків НАБУ (відео)



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Інцидент стався після того, як поряд з адміністративним приміщенням САП був виявлений автомобіль, в якому перебували працівники НАБУ

В середу, 19 вересня, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ.

Про це повідомляється на сторінці САП в соцмережі Facebook.

«Окрім того, поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи. Відповідний автомобіль було заблоковано працівниками Національної поліції та УДО, з метою проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій», - заявили в САП.

При цьому в заяві підкреслюється, що для того, щоб врятувати співробітників від викриття, від виявлення незаконних та незареєстрованих засобів заняття інформації, керівник НАБУ Артем Ситник «використав силовий підрозділ НАБУ, який використовуючи вогнепальну зброю, застосував насильство щодо працівників правоохоронних органів, пошкодив майно громадян, перешкодивши проведенню слідчих дій».

«В ході вказаних подій працівниками НАБУ було здійснено наїзд на інших працівників правоохоронних органів, спричинено тілесні ушкодження, пошкоджено майно громадян. Громадськість має змогу особисто побачити вказані події на відповідному відеозаписі», - зазначили в САП.

Повідомляється, що за вказаними подіями розпочато ряд кримінальних проваджень щодо вчинення тяжких службових злочинів, злочинів проти життя та здоров’я. «Винні особи НАБУ будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», - підкреслили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що спецназ Національного антикорупційного бюро розбив службову машину керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького під будівлею САП.