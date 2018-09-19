В НАБУ відхрестилися від звинувачень САП. Кажуть, що їх цікавив «Охматдит»



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Фото: Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Під час розблокування декілька автомобілів отримали незначні пошкодження

В НАБУ стверджують, що їх співробітники «не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі»

В Національному антикорупційному бюро заявили, що інформація про спроби встановити обладнання для прослуховування кабінету керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відповідає дійсності.

Про це говориться у повідомленні на сторінці НАБУ в Facebook.

«У відповідь на заяви Назара Холодницького повідомляємо, що співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі», - заявили в НАБУ.

Зазначається, що натомість, на території лікарні «Охматдит» «мали місце законні та санкціоновані заходи відповідно до чинного законодавства, суть яких НАБУ наразі розголошувати не може без шкоди для досягнення цілей кримінального провадження».

«Також сьогодні неподалік від свого місця дислокації (приблизно за півкілометра від САП) співробітники Управління спеціальних операцій НАБУ проводили планові заняття з тактико-спеціальної підготовки – такі заняття проводяться регулярно. В якийсь момент, із незрозумілих причин, мікроавтобус, в якому перебували співробітники УСО, без будь-яких пояснень заблокували кілька автівок та близько десятка невідомих осіб, які в подальшому були ідентифіковані як працівники Управління державної охорони та САП. Співробітники УСО НАБУ розцінили цей крок як можливу провокацію, тому викликали поліцію та вжили заходів до розблокування автівки», - повідомили в НАБУ.

При цьому, як уточнюється у повідомленні, під час розблокування декілька автомобілів отримали незначні пошкодження. Вони зафіксовані працівниками Національної поліції.

«НАБУ готове всебічно сприяти проведенню повної та об’єктивної перевірки за даними фактами», - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в САП заявили, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «у внутрішньому дворі вкотре було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ», а також «поряд з адміністративним приміщенням був виявлений автомобіль марки Ford АА2564МВ, в якому перебували працівники НАБУ, здійснюючи незаконні оперативно-технічні заходи».

В САП повідомили подробиці інциденту.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що проситиме очільників Нацполіції та Служби безпеки порушити відносно працівників НАБУ чотири кримінальні справи.