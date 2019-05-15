Ситник заявив, що НАБУ не могло втручатися у вибори президента США



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Артем Ситник

Всі звинувачення Ситник назвав політичною грою

Національне антикорупційне бюро України ніяким чином не могло втручатися у вибори президента США.

Про це директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив у коментарі журналістам.

«Наша позиція послідовна ще з 2016 року, коли почалися такі закиди. НАБУ не могло ніяким чином втрутитися в процедуру і процес виборів у США. Тому всі ці звинувачення – це політична гра», – наголосив Ситник.

Як повідомлялося, у п'ятницю директор НАБУ Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури у справі щодо перевищення службових повноважень, яке нібито було спрямоване на вплив на перебіг президентських перегонів у США у 2016 році.

У березні народний депутат Борислав Розенблат оприлюднив запис, на якому людина із голосом, схожим на директора НАБУ, розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Гілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.

Генпрокуратура викликала директора НАБУ на допит на 10 травня. Він мав бути допитаний у кримінальній справі, порушеній за ч.1 ст. 365 ККУ (перевищення службових повноважень).

В інтерв'ю американському виданню The Hill генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розслідує, чи навмисно НАБУ «злило» фінансові звіти під час президентської кампанії 2016 року щодо співпраці глави кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта з Партією регіонів.

У НАБУ назвали абсурдною заяву Луценка про ймовірний вплив бюро на президентські вибори у США.

Джерело: Укрінформ