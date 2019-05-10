Директор НАБУ Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури



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Директор НАБУ Артем Ситник

Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за перевищення влади або службових повноважень

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури, повідомляє УНН.

«Я все-таки вирішив прийти, тому, що повістку побачив у ЗМІ. Офіційно ні я, ні НАБУ цю повістку не отримували», - повідомив він.

Нагадаємо, Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Раніше у ГПУ підтвердили виклик Ситника на допит.

15 березня 2019 року в ефірі програми «Право на владу» Юрій Луценко повідомив про заяву від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передання директором НАБУ Артемом Ситником до США т. зв. чорної бухгалтерії Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах. Він додав, що незабаром Державне бюро розслідувань розпочне роботу над цією справою.

22 березня в НАБУ заявили, що його детективи не збирали і нікому не передавали жодних доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта НАБУ, і спростовують заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про їхній можливий вплив на вибори президента США, назвавши його абсурдною спробою дискредитувати бюро.

У свою чергу керівник САП Назар Холодницький, коментуючи цю ситуацію, сказав: «Якщо він (Ситник) дійсно побачив себе геополітиком і допомагав Гілларі, то треба робити висновки, це неправильно...У мене з ним (з Ситником) в 2016 році була розмова на конференції в Панамі, і він мені також говорив, що хоче допомогти Гілларі. На моє запитання «Де ти, а де Гілларі?» відповіді не було».

Витік записів так званої чорної бухгалтерії у ЗМІ США, також відомої як «амбарна книга Партії регіонів, стала причиною відсторонення Пола Манафорта від кампанії Дональда Трампа і призвела до одного з ключових обвинувачень у розслідуванні змови з РФ, що переслідує Трампа протягом останніх двох із половиною років. За даними The New York Times, у «чорній бухгалтерії» прізвище Манафорта згадується 22 рази. Загалом йшлося про виплати на суму в $12,7 млн, здійснені протягом 2007-2012 років.