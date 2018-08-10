Ситник заявив, що справу щодо Холодницького передали в СБУ



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Назар Холодницький

НАБУ до розслідування щодо Холодницького не має жодного відношення, запевняє Ситник

Служба безпеки України займається розслідуванням справи проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це директор НАБУ Артем Ситник розповів в інтерв’ю «Громадському».

За його словами, коли інформація про розслідування щодо Холодницького стала публічною, була створена слідча група Генеральної прокуратури, до якої входили детективи НАБУ.

Однак зараз, за словами Ситника, їх звідти «викинули».

«На жаль, нас з цієї групи вже викинули. Передали справу в СБУ, частину справи, і фактично зараз ми до цього розслідування не маємо жодного відношення», - пояснив він.

Нагадаємо, 26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення у справі глави САП. Назара Холодницького звинувачували у зловживанні службовим становищем, тиску на посадових осіб та на суд, підбурюванні свідка до неправдивих свідчень та порушенні етики. Йому була оголошена догана

Навесні цього року стало відомо, що у кабінеті керівника Антикорупційної прокуратури Холодницького було встановлено записувальний пристрій. «Жучок» в акваріум встановило Національне антикорупційне бюро, добро на «прослушку» дала Генпрокуратура. Саме записи, здійснені у кабінеті Холодницького, дали приводи для звинувачень проти нього.

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