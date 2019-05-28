Справу про елітний відпочинок Ситника передають до суду



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Керівник НАБУ Артем Ситник

Йдеться про відпочинок керівника НАБУ на базі в Рівненській області за рахунок інших осіб

Державне бюро розслідувань вже найближчим часом передасть справу про відпочинок керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на базі в Рівненській області за рахунок інших осіб. Максимальний термін по цій статті – п’ять років (ст. 366-1, декларування недостовірної інформації).

ДБР готується вже найближчим часом передати справу Артема Ситника до суду. Про це повідомляють власні джерела «Главкома» у правоохоронних органах. Керівник НАБУ може сісти на п’ять років за незадекларований елітний відпочинок, який оплачували треті особи.

Згідно з оприлюдненим раніше протоколом допиту свідка відпочинку глави НАБУ Артема Ситника на базі в Рівненській області Миколи Надейко, за період з 2017 по 2019 рік Ситник відпочивав в угідді на Рівненщині п’ять разів. За кожний такий відпочинок було нібито заплачено в середньому близько 100 тис. грн. Платив за Ситника Надейко, який видавав гроші не лише на проживання в готелі, але і на їжу та дорогі розваги. Посередником між Ситником і Надейком виступав дядько останнього, Микола Клевака. Делікатеси та елітні напої нібито поставлялися в обхід офіційної кухні, щоб не залишилося відповідних чеків. Крім того, нібито в останній відпочинок гості розбили два квадроцикли вартістю $8,5 тис. кожен, за які також платив не Ситник, а спонсори його відпочинку.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко також підтвердив цю інформацію в коментарях ЗМІ: «Слідчі Держбюро розслідувань встановили, що за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою. Тому сьогодні його допитають також з цього приводу», - заявив Луценко.

Раніше у ЗМІ з'явилися фото бази, де відпочиває директор НАБУ. «Артем Ситник з родиною відпочиває коштом друзів в затишному Мисливському угідді «Полеское – Сарни», - стверджували ЗМІ. «Зі слів товариша Ситника, він регулярно оплачує елітний відпочинок голови НАБУ: за останні два роки (з 2017 по 2019) мінімум п'ять відвідувань приблизно по 100 тис. грн, зокрема і Новий рік 2019: оренда будиночків на 3-5 днів, полювання, рибалка, катання на човнах, квадроциклах, ресторан «Затока» на території угідь, феєрверки, і багато інших розваг», - писали видання.

Нагадаємо, що адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що директор НАБУ Артем Ситник в ході президентських виборів в США є «ворогом Америки», та «опонував Трампу і працював на компанію Клінтон». В Україні вже триває розслідування ГПУ щодо можливого втручання Артема Ситника у вибори в США.