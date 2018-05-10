Ситуація біля телеканалу «Інтер» спокійна, прибиральники чистять фасад

20 прибиральників відмивають фасад і відчищають його від наліпок із гаслами «Інтер буде наш»

Вранці 10 травня ситуація біля офісу телеканалу «Інтер» по вулиці Дмитрівській у Києві спокійна. Під стінами будівлі наразі не відбувається жодних пікетів або інших протестних акцій, немає наметів. Також відсутні й правоохоронці. Тим часом близько 20 прибиральників відмивають фасад і відчищають його від наліпок із гаслами «Інтер



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20 прибиральників відмивають фасад і відчищають його від наліпок із гаслами «Інтер буде наш»

Вранці 10 травня ситуація біля офісу телеканалу «Інтер» по вулиці Дмитрівській у Києві спокійна.

Під стінами будівлі наразі не відбувається жодних пікетів або інших протестних акцій, немає наметів. Також відсутні й правоохоронці.

Тим часом близько 20 прибиральників відмивають фасад і відчищають його від наліпок із гаслами «Інтер буде наш» і «Зробимо Інтер українським (патріотичним)», які приклеїли у середу, 9 травня, представники «Національного корпусу».

Водночас Нацкорпус закликає всіх охочих о 13:00 долучитися до пікету будинку одного з власників телеканалу «Інтер», народного депутата від Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна у зв'язку з виходом в ефір концерту «Победа. Одна на всех» зі скандальними репліками ведучих.

Напередодні 9 травня в мережі опублікували відео з фрагментами концерту «Победа. Одна на всех», який телеканал «Інтер» підготував до Дні Перемоги.

У ролику ведучий заходу Андрій Доманський з-поміж іншого закликає не дозволяти, «щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних маршів у нашій столиці».

Перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила, що регулятор негайно відреагує на висловлювання ведучих телеканалу, якщо ці репліки пройдуть в ефірі.

Уранці 9 травня активісти «Національного корпусу» прийшли під будівлю телеканалу «Інтер» з вимогою, щоб з вечірнього концерту були вилучені пропагандистські заяви, озвучені ведучими концерту. Також вони заявили, що вимагають позбавити канал ліцензії.

Водночас близько півсотні активістів всеукраїнської громадсько-політичної організації «Вільні люди» пікетували офіс «Національних інформаційних систем» по вулиці Щусєва, 26 із вимогою скасувати трансляцію концерту.

Однак увечері 9 травня «Інтер» все ж показав концерт «Победа. Одна на всех», не вирізавши скандальні слова ведучого.