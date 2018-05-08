«Нацкорпус» обурений концертом до 9 травня на «Інтері»

Телеканал «Інтер» назвав фашистськими злочинцями борців за незалежність України

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став



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«Інтер» звинуватили в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді

Телеканал «Інтер» назвав фашистськими злочинцями борців за незалежність України

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став оприлюднений в мережі уривок зі святкового концерту, присвяченого Дню перемоги, який буде транслюватися 9 травня.

«У мережу виклали фрагмент відео з нинішнього святкового концерту телеканалу «Інтер», який покажуть в ефірі 9 травня. У відео телешоу з помпезною назвою «Перемога. Одна на всіх» ведучі заходу Андрій Доманський і Анастасія Даугуле штампами російської пропаганди заявляють про те, що не можна допустити, щоб по вулицях столиці України в факельному марші безкарно проносили портрети «фашистських злочинців», - йдеться в заяві «Національного корпусу» на сторінці в Facebook.

У партії констатують, що «на п'ятий рік війни з РФ на загальнонаціональному телеканалі України звучать зневажливі заяви, які ганьблять пам'ять загиблих героїв і продовжують маніпулювати свідомістю українців, підігруючи на стороні Путіна в гібридній війні».

«Саме «Інтер» - телеканал олігарха коллаборанта (Сергія) Льовочкіна (нардеп від фракції «Опозиційного блоку»- Ред.) - неодноразово викликав обурення суспільства через новорічні телешоу за участю російських зірок, які підтримують агресію РФ в Україні. Якщо влада не здатна припинити цю неприховану пропаганду російського шовінізму, то ми, «Національний корпус», залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії для забезпечення інформаційної безпеки країни», - заявили в організації, не уточнивши при цьому, про які «активні дії» може йти мова.

На даний момент будь-яких коментарів телеканалу «Інтер» з приводу заяви «Нацкорпуса» не надходило. У той же час на сайті каналу активно анонсується концерт до Дня перемоги.