Активісти вирішили пікетувати будинок Льовочкіна через концерт на «Інтері»

Активісти назвали Льовочкіна «замовником» концерту до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Представники «Національного корпусу» і «Національних дружин» обіцяють 10 травня поїхати до помешкання одного з власників телеканалу «Інтер», народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна. Активісти, які від ранку 9 травня блокували будівлю «Інтера» в Києві,



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Активісти назвали Льовочкіна «замовником» концерту до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Представники «Національного корпусу» і «Національних дружин» обіцяють 10 травня поїхати до помешкання одного з власників телеканалу «Інтер», народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна.

Активісти, які від ранку 9 травня блокували будівлю «Інтера» в Києві, назвали Льовочкіна «замовником» концерту до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, показаного телеканалом, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».

Пікетувальники назвали такі заяви «черговим кроком до розколу України».

«Ми не воюємо з порожніми стінами, ми не воюємо з тими, хто прийшов сюди, у тому числі підтримувати правопорядок… Ми не створюємо картинки, але будемо бити по замовниках цього цирку... Закликаємо всіх прийти і навідатися в гості до головного замовника цієї провокації, результатом якої стало спаплюження честі людей, яких кремлівські шавки назвали фашистами», – сказав речник «Нацкорпусу» Олександр Алфьоров.

#Нацкорпус , Олександр Алфьоров: на #Інтер і таки прозвучали сепаратистські висловлювання: борців за волю Украіни назвали нацистами. Завтра о 13.00 завдамо точкового удару: підемо до резиденціі #Льовочкін а, замновника цієі провокаціі — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 9 травня 2018 р.





Сотні протестувальників та поліцейських під телеканалом #Інтер (вул.Дмитрівська, 30) Наразі все спокійно. Координатори протесту, від #Нацкорпус у, кажуть, що вироблчють рішення, в якій формі продовжувати протестну акцію pic.twitter.com/ZOmlWUronF — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 9 травня 2018 р.





Льовочкін цю заяву наразі не коментував. Раніше він написав у Twitter: «Українським радикалам пора зрозуміти, що без демократії, свободи, плюралізму ідей і верховенства права неможлива успішна, сучасна і по-справжньому незалежна Україна».





На сайті «Інтера» також немає заяви щодо протестів. Водночас на новинному сайті «Інтера» «Подробности» вказано, що роботу телеканалу «намагалися заблокувати радикали», які «конкретних вимог» не висували.

Наголосимо, що попри акцію протесту в ефірі «Інтера» вийшов концерт до 9 травня.

Раніше представники Національного корпусу та Національних дружин прийшли до будівлі телеканалу «Інтер» та вимагали позбавити канал ліцензії через «системну антиукраїнську редакційну політику».

Сьогодні стало відомо, що націоналісти почали збиратися на ґанку перед будівлею телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Києві. Виявилося, що партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», заявила про початок блокування телеканалу «Інтер».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розмістила пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ.

Під час цього концерту один з ведучих Андрій Доманський заявив, що вулиці українських міст називають «іменами фашистських злочинців».

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став оприлюднений в мережі уривок зі святкового концерту, присвяченого Дню перемоги, який буде транслюватися 9 травня.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну. Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер».