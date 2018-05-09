Поліція відреагувала на акцію націоналістів під «Інтером»

Блокування «Інтеру»: поліція обіцяє реагувати на будь-які порушення

Столична поліція має намір не допустити провокацій та конфліктів на місці проведення акції націоналістами на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі під будівлею телеканалу «Інтер». Відповідну заяву розповсюдив відділ комунікації поліції Києва. «Поліція охороняє громадський порядок і своєю присутністю забезпечує охорону від



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Блокування «Інтеру»: поліція обіцяє реагувати на будь-які порушення

Столична поліція має намір не допустити провокацій та конфліктів на місці проведення акції націоналістами на вулиці Дмитрівській у Шевченківському районі під будівлею телеканалу «Інтер». Відповідну заяву розповсюдив відділ комунікації поліції Києва.

«Поліція охороняє громадський порядок і своєю присутністю забезпечує охорону від радикальних і провокативних дій. Правоохоронці реагуватимуть на будь-які порушення та діятимуть відповідно до чинного законодавства», - наголосив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

За даними поліції, в акції беруть участь близько 70 осіб.

Раніше сьогодні стало відомо, що націоналісти почали збиратися на ґанку перед будівлею телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській у Києві. Виявилося, що партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», заявила про початок блокування телеканалу «Інтер».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розмістила пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ.

Під час цього концерту один з ведучих Андрій Доманський заявив, що вулиці українських міст називають «іменами фашистських злочинців».

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став оприлюднений в мережі уривок зі святкового концерту, присвяченого Дню перемоги, який буде транслюватися 9 травня.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну. Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер».