За добу на Донбасі російські окупанти дев’ять разів обстріляли українських захисників



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Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення

За минулу добу, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Противник вів вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли по наших позиціях, а саме:

два рази поблизу Лебединського - з 82-мм міномету ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

неподалік Старогнатівки – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї.

Шість ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

двічі поруч з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік населеного пункту Новозванівка – зі станкового протитанкового гранатомету - 3 постріли;

три рази у районі населеного пункту Оріхове – зі ствольної артилерії калібру 152 мм противник випустив 10 снарядів та з калібру 122 мм – 21 снаряд, зі 120-мм мінометів – 5 мін та мінометів калібру 82 мм – 15 мін, а також ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

9 лютого внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.