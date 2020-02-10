Вночі бойовики випустили вбік позиції українських військових близько десятка мін (фото)



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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали, адже міномет працював здалека, з-за околиць тимчасово окупованого села Саханка

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Загалом за ніч ворог випустив вбік позиції Збройних сил України близько десятка мін. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Обстріл розпочався вночі, близько пів на третю, – розказав старший позиції старший солдат Григорій. – Одразу ж після прильоту перших мін військовослужбовці, які несли службу на спостережному пості, доповіли мені, а я – на КСП роти. Особовий склад розмістив в укритті. Загалом противник випустив вбік нашої позиції близько десятка мін. Втім, усі вони лягли з перельотом у полі».

Боєць зазначив, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали, адже міномет працював здалека, з-за околиць тимчасово окупованого села Саханка. Після мінометного обстрілу ворог до ранку ще неодноразово відкривав вогонь по наших укріпленнях – з великокаліберних кулеметів «Утес» калібру 12,7 мм, а згодом – КПВТ калібру 14,5 мм. Зранку противник використав безпілотний літальний апарат, який виконав обліт наших позицій.

«Квадрокоптери над нашими позиціями пролітають низько, на висоті лише 20-25 метрів, – додав військовий. – Проте вийти з укриття, прицілитися й збити його небезпечно, адже одразу ж оператор, який сидить десь у Саханці, скидає з нього гранати – ВОГи. Тиждень тому таким чином було пошкоджено наш мікроавтобус – два ВОГи з «квадрика» впали йому на дах. Один не розірвався, а інший пробив у даху машини велику діру. На щастя, ніхто не постраждав».

Як розповідають бійці, дрібних калібрів ворог нині тут не застосовує – найменший це 12,7 мм, яким працюють кулеметники та снайпери противника. Після цього до справи підключаються КПВТ, а вже після них – озброєння бойової машини піхоти БМП-2, тобто тридцятиміліметрова гармата й кулемет, та 82-міліметрові міномети.

БПЛА противника дошкуляють дедалі частіше. Крім того, що будь-якої миті вони можуть скинути на позиції гранати, за допомогою них противник активно веде повітряну розвідку й корегує вогонь мінометів і автоматичних станкових гранатометів.

«Днями, коли розпочався обстріл з АГС, я доповів телефоном про це та про появу над позиціями БПЛА противника, – завершує розповідь старший солдат. – І, щойно я поклав слухавку й відійшов на крок від оглядової щілини назад, як крізь неї прилетів ВОГ, на друзки рознісши «ТАПік» та неабияк прооравши землю біля нього.

Оглядові щілини – це взагалі улюблені цілі не лише ворожих гранатометників і кулеметників, а й снайперів. Вони працюють цілодобово, і днями наші оборонці отримали інформацію про те, що до Саханки прибули дві нові снайперські пари, тож українські вояки подвоїли пильність.

Як повідомлялось, за минулу добу, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації дев

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Загалом за ніч ворог випустив вбік позиції Збройних сил України близько десятка мін. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Обстріл розпочався вночі, близько пів на третю, – розказав старший позиції старший солдат Григорій. – Одразу ж після прильоту перших мін військовослужбовці, які несли службу на спостережному пості, доповіли мені, а я – на КСП роти. Особовий склад розмістив в укритті. Загалом противник випустив вбік нашої позиції близько десятка мін. Втім, усі вони лягли з перельотом у полі».

Боєць зазначив, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали, адже міномет працював здалека, з-за околиць тимчасово окупованого села Саханка. Після мінометного обстрілу ворог до ранку ще неодноразово відкривав вогонь по наших укріпленнях – з великокаліберних кулеметів «Утес» калібру 12,7 мм, а згодом – КПВТ калібру 14,5 мм. Зранку противник використав безпілотний літальний апарат, який виконав обліт наших позицій.

«Квадрокоптери над нашими позиціями пролітають низько, на висоті лише 20-25 метрів, – додав військовий. – Проте вийти з укриття, прицілитися й збити його небезпечно, адже одразу ж оператор, який сидить десь у Саханці, скидає з нього гранати – ВОГи. Тиждень тому таким чином було пошкоджено наш мікроавтобус – два ВОГи з «квадрика» впали йому на дах. Один не розірвався, а інший пробив у даху машини велику діру. На щастя, ніхто не постраждав».

Як розповідають бійці, дрібних калібрів ворог нині тут не застосовує – найменший це 12,7 мм, яким працюють кулеметники та снайпери противника. Після цього до справи підключаються КПВТ, а вже після них – озброєння бойової машини піхоти БМП-2, тобто тридцятиміліметрова гармата й кулемет, та 82-міліметрові міномети.

БПЛА противника дошкуляють дедалі частіше. Крім того, що будь-якої миті вони можуть скинути на позиції гранати, за допомогою них противник активно веде повітряну розвідку й корегує вогонь мінометів і автоматичних станкових гранатометів.

«Днями, коли розпочався обстріл з АГС, я доповів телефоном про це та про появу над позиціями БПЛА противника, – завершує розповідь старший солдат. – І, щойно я поклав слухавку й відійшов на крок від оглядової щілини назад, як крізь неї прилетів ВОГ, на друзки рознісши «ТАПік» та неабияк прооравши землю біля нього.

Оглядові щілини – це взагалі улюблені цілі не лише ворожих гранатометників і кулеметників, а й снайперів. Вони працюють цілодобово, і днями наші оборонці отримали інформацію про те, що до Саханки прибули дві нові снайперські пари, тож українські вояки подвоїли пильність.

Як повідомлялось, за минулу добу, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації

Російські окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню. Загалом за ніч ворог випустив вбік позиції Збройних сил України близько десятка мін. Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Обстріл розпочався вночі, близько пів на третю, – розказав старший позиції старший солдат Григорій. – Одразу ж після прильоту перших мін військовослужбовці, які несли службу на спостережному пості, доповіли мені, а я – на КСП роти. Особовий склад розмістив в укритті. Загалом противник випустив вбік нашої позиції близько десятка мін. Втім, усі вони лягли з перельотом у полі».

Боєць зазначив, що вогонь у відповідь українські захисники не відкривали, адже міномет працював здалека, з-за околиць тимчасово окупованого села Саханка. Після мінометного обстрілу ворог до ранку ще неодноразово відкривав вогонь по наших укріпленнях – з великокаліберних кулеметів «Утес» калібру 12,7 мм, а згодом – КПВТ калібру 14,5 мм. Зранку противник використав безпілотний літальний апарат, який виконав обліт наших позицій.

«Квадрокоптери над нашими позиціями пролітають низько, на висоті лише 20-25 метрів, – додав військовий. – Проте вийти з укриття, прицілитися й збити його небезпечно, адже одразу ж оператор, який сидить десь у Саханці, скидає з нього гранати – ВОГи. Тиждень тому таким чином було пошкоджено наш мікроавтобус – два ВОГи з «квадрика» впали йому на дах. Один не розірвався, а інший пробив у даху машини велику діру. На щастя, ніхто не постраждав».

Як розповідають бійці, дрібних калібрів ворог нині тут не застосовує – найменший це 12,7 мм, яким працюють кулеметники та снайпери противника. Після цього до справи підключаються КПВТ, а вже після них – озброєння бойової машини піхоти БМП-2, тобто тридцятиміліметрова гармата й кулемет, та 82-міліметрові міномети.

БПЛА противника дошкуляють дедалі частіше. Крім того, що будь-якої миті вони можуть скинути на позиції гранати, за допомогою них противник активно веде повітряну розвідку й корегує вогонь мінометів і автоматичних станкових гранатометів.

«Днями, коли розпочався обстріл з АГС, я доповів телефоном про це та про появу над позиціями БПЛА противника, – завершує розповідь старший солдат. – І, щойно я поклав слухавку й відійшов на крок від оглядової щілини назад, як крізь неї прилетів ВОГ, на друзки рознісши «ТАПік» та неабияк прооравши землю біля нього.

Оглядові щілини – це взагалі улюблені цілі не лише ворожих гранатометників і кулеметників, а й снайперів. Вони працюють цілодобово, і днями наші оборонці отримали інформацію про те, що до Саханки прибули дві нові снайперські пари, тож українські вояки подвоїли пильність.

Як повідомлялось, за минулу добу, 9 лютого, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.