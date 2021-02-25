Ситуація на Донбасі: ворог п'ять разів обстрілював позиції ЗСУ

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації в районі проведення операції Об’єднаних сил і п'ять разів порушили режим припинення вогню», – повідомили у пресцентрі.

Так, неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – ще й зі стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя противник застосував проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Славного – станкові протитанкові гранатомети.

Як наголосили в пресцентрі, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже два гектари території та передали на знищення 39 вибухонебезпечних предметів.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – зазначили в штабі ООС.

Попередньої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації та шість разів порушили режим припинення вогню.