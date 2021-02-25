  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ситуація на Донбасі: ворог п'ять разів обстрілював позиції ЗСУ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ - Ситуація на Донбасі: ворог п'ять разів обстрілював позиції ЗСУ
    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ
    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає

    Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Протягом поточної доби, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації в районі проведення операції Об’єднаних сил і п'ять разів порушили режим припинення вогню», – повідомили у пресцентрі.

    Так, неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків – ще й зі стрілецької зброї.

    Поблизу Павлополя противник застосував проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Славного – станкові протитанкові гранатомети.

    Як наголосили в пресцентрі, про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

    Крім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже два гектари території та передали на знищення 39 вибухонебезпечних предметів.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – зазначили в штабі ООС.

    Попередньої доби, 24 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили здійснювати збройні провокації та шість разів порушили режим припинення вогню.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ ДСНС війна СЦКК Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies