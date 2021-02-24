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    На Донбасі український боєць взяв у полон російського найманця – Бутусов

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    Полоненого терориста госпіталізували - На Донбасі український боєць взяв у полон російського найманця – Бутусов
    Полоненого терориста госпіталізували
    Фото: Facebook/Юрій Бутусов

    Бойовик напав на військовослужбовця з багнет-ножем

    На позиції опорного пункту ЗСУ, що в селищі Чермалик Донецької області, сьогодні 24 лютого пообіді український військовий виявив російського окупанта. Ворог був озброєний багнет-ножем.

    Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов

    «Сьогодні о 13.55 прямо на позиціях опорного пункту ВСУ у селища Чермалик український військовослужбовець виявив збройного багнет-ножем військовослужбовця російських окупаційних військ на Донбасі. Найманець кинувся на нашого солдата, і зумів порізати щоку солдата ножем. У відповідь солдат зробив постріл, куля потрапила в тулуб цього заблукалого тіла. Поранене тіло в російській формі переправлено в госпіталь. Загрози для життя нашого бійця немає», – написав Бутусов.

    На Донбасі вчора, 23 лютого, бойовики обстріляли мирне населення станкових протитанкових гранатометів. В результаті загинув 74-річний мирний житель.

    За минулу добу на Донбасі в результаті бойовиків загинув один український військовий, ще двоє – поранені. Всього противник 20 разів порушував режим припинення вогню.

    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ полон госпіталь солдат
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