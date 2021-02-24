На Донбасі український боєць взяв у полон російського найманця – Бутусов

Бойовик напав на військовослужбовця з багнет-ножем

На позиції опорного пункту ЗСУ, що в селищі Чермалик Донецької області, сьогодні 24 лютого пообіді український військовий виявив російського окупанта. Ворог був озброєний багнет-ножем.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов

«Сьогодні о 13.55 прямо на позиціях опорного пункту ВСУ у селища Чермалик український військовослужбовець виявив збройного багнет-ножем військовослужбовця російських окупаційних військ на Донбасі. Найманець кинувся на нашого солдата, і зумів порізати щоку солдата ножем. У відповідь солдат зробив постріл, куля потрапила в тулуб цього заблукалого тіла. Поранене тіло в російській формі переправлено в госпіталь. Загрози для життя нашого бійця немає», – написав Бутусов.

На Донбасі вчора, 23 лютого, бойовики обстріляли мирне населення станкових протитанкових гранатометів. В результаті загинув 74-річний мирний житель.

За минулу добу на Донбасі в результаті бойовиків загинув один український військовий, ще двоє – поранені. Всього противник 20 разів порушував режим припинення вогню.