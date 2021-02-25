ОБСЄ показала російську радіолокаційну станцію на Донбасі

Станція «Каста-2Е1» призначена для виявлення повітряних об’єктів, що літають у тому числі на надмалих висотах

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ показала російську РЛС (радіолокаційну станцію) 51У6 «Каста-2Е1» на Донбасі.

Російська радіолокаційна станція знаходилась на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, що у 37 км від окупованого Луганська.

I've now added an intro to this video. 2017: satellite images show Russia's now making its army bases in Ukraine permanent. #Donbas #Donbass pic.twitter.com/4IP1DzxjJj — Glasnost Gone (@GlasnostGone) June 8, 2017

Двокоординатна мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону 51У6 «Каста-2Е1» призначена для виявлення повітряних об’єктів, що літають у тому числі на надмалих висотах.

ОБСЄ показала російську РЛС на Донбасі. Виявлена 15 лютого 2021 року РЛС «Каста-2Е1»

Виробництво радару проводилось серійно з 1989 по 2003 рік на потужностях Муромського заводу радіовимірювальних приладів у Росії.

До складу РЛС входить дві транспортні одиниці:

машина з апаратурою та додатковим обладнанням включно з дизель-агрегатом АД-30 на одновісному причепі

машина з антенно-мачтовим пристроєм на шасі КАМАЗ-43114

Російська РЛС «Каста-2Е1» Фото: bastion-opk

РЛС «Каста-2Е1» призначена для роботи в температурних інтервалах від -50 °С до +50 °С в умовах атмосферних опадів, вітру до 25 м/с та розташуванням радару на висоті до 2000 метрів над рівнем моря.

У режимі безперервної роботи може працювати до 20 діб, радіус виявлення цілей – від 5 до 150 км, по висоті – до 6 км. Дальність виявлення цілі при ефективній площі розсіювання (ЕПР) у 2м² зі штатною антеною на висоті у 100 метрів – 32 км, при висоті в 1000 метрів – 95 км.