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    ОБСЄ показала російську радіолокаційну станцію на Донбасі

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    РЛС 51У6 &laquo;Каста-2Е1&raquo; поблизу Бугаївки&nbsp; - ОБСЄ показала російську радіолокаційну станцію на Донбасі
    РЛС 51У6 «Каста-2Е1» поблизу Бугаївки 
    Фото: СММ ОБСЄ

    Станція «Каста-2Е1» призначена для виявлення повітряних об’єктів, що літають у тому числі на надмалих висотах

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ показала російську РЛС (радіолокаційну станцію) 51У6 «Каста-2Е1» на Донбасі.

    Російська радіолокаційна станція знаходилась на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, що у 37 км від окупованого Луганська.

    Двокоординатна мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону 51У6 «Каста-2Е1» призначена для виявлення повітряних об’єктів, що літають у тому числі на надмалих висотах.

    ОБСЄ показала російську РЛС на Донбасі. Виявлена 15 лютого 2021 року РЛС «Каста-2Е1»

    ОБСЄ показала російську РЛС на Донбасі. Виявлена 15 лютого 2021 року РЛС «Каста-2Е1»

    Виробництво радару проводилось серійно з 1989 по 2003 рік на потужностях Муромського заводу радіовимірювальних приладів у Росії.

    До складу РЛС входить дві транспортні одиниці:

    • машина з апаратурою та додатковим обладнанням включно з дизель-агрегатом АД-30 на одновісному причепі
    • машина з антенно-мачтовим пристроєм на шасі КАМАЗ-43114
    Російська РЛС «Каста-2Е1» Фото: bastion-opk
    Російська РЛС «Каста-2Е1» Фото: bastion-opk

    РЛС «Каста-2Е1» призначена для роботи в температурних інтервалах від -50 °С до +50 °С в умовах атмосферних опадів, вітру до 25 м/с та розташуванням радару на висоті до 2000 метрів над рівнем моря.

    У режимі безперервної роботи може працювати до 20 діб, радіус виявлення цілей – від 5 до 150 км, по висоті – до 6 км. Дальність виявлення цілі при ефективній площі розсіювання (ЕПР) у 2м² зі штатною антеною на висоті у 100 метрів – 32 км, при висоті в 1000 метрів – 95 км.

    Теги: Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Луганщина військова техніка озброєння
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