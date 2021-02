ОБСЄ показала російську радіолокаційну станцію на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ показала російську РЛС (радіолокаційну станцію) 51У6 «Каста-2Е1» на Донбасі.

Російська радіолокаційна станція знаходилась на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка, що у 37 км від окупованого Луганська.

I've now added an intro to this video. 2017: satellite images show Russia's now making its army bases in Ukraine permanent. #Donbas #Donbass pic.twitter.com/4IP1DzxjJj