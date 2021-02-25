Поліція знайшла у Лисичанську тайник із зброєю бойовиків

Деякі з виявлених боєприпасів не можна транспортувати, тому їх знищать на місці

Бойовики сховали боєприпаси у старій будівлі та замурували тайник цеглою

У місті Лисичанськ Луганської області в ході перевірки оперативної інформації був виявлений великий схрон зброї і боєприпасів. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

«Оперативники отримали інформацію про те, що в 2014 році бойовики, використовуючи працю незаконно затриманих громадян України - місцевих жителів, привезли і розвантажили засоби ураження біля покинутого бомбосховища заводу ГТВ в м. Лисичанськ», - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що бойовики самостійно перенесли боєприпаси всередину будівлі, де сховали їх у заздалегідь підготовленій ніші у стіні і потім замурували її цеглою.

Зі схованки правоохоронці вилучили міни 82 мм, снаряди ВОГ різних модифікацій, деякі зі слідами переробки, гранати РГД-5 і Ф-1 із запалами, РПГ різних модифікацій, снаряди до РПГ і стартові двигуни до них, реактивний піхотний вогнемет, тротилові шашки, снаряди і патрони різних калібрів - загалом більше восьми тисяч смертоносних предметів.

Деякі з виявлених боєприпасів не можна транспортувати, тому їх намагаються знищити на місці, інформувала пресслужба.