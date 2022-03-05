Які міста зараз обстрілюють окупанти. Ситуація в регіонах станом на ранок

На Чернігівщині російські гади наносять удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків

В Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди

Відносно спокійно ніч минула в більшості областей. Без сигналів повітряної тривоги або поодинокі протягом ночі було зафіксовано в Рівненській, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Волині, на Кіровоградщині та в Одеській області. Ситуація в Миколаївській області контрольована.

Відносно спокійно було і в Херсоні, без вибухів та пострілів.

На Харківщині вночі тривали обстріли житлових районів обласного центру.

На Житомирщині вночі були тривоги, є влучання в завод.

Суми. З ранку авіаудари не припиняються. Руйнують житлові квартали та інфраструктурні об’єкти. Лебедин більше доби без електрики та зв'язку після авіаударів.

Тростянець. П'ятий день окупації – це єдине в області місто, яке окупували росіяни. Там немає продуктів, усі магазини пограбовані. Охтирка. Частина міста знищена російською артилерією. Шостий день розбирають завали нашої військової частини, яку знищили росіяни. Російська авіація знищила ТЕЦ: місто другу добу без тепла, електроенергії та води.

В Запорізькій області ситуація напружена, російські війська будують оборонні споруди, грабують підприємців і населення, проте вночі серйозних військових конфліктів протягом ночі не відбувалось. В обласному центрі відносно спокійно.

Київщина: найгарячішим залишається Бучанський район, ворог в Бучі, в Ірпіні, бої в Макарові, Гостомелі. Тривоги авіанальотів – по всій області.

На Чернігівщині російські гади наносять удари по Чернігову, є руйнування житлових будинків, оборонні бої – в місті та області.

Луганська область повідомляє, що артобстріл почали зранку, вночі було тихо.

Донеччина: північ і центр відносно спокійно, лише поодинокі обстріли, але з важкого озброєння: гради, урагани (Торецьк, Аадіївка), у Покровську – касетні бомби.

На півдні пекло: Волноваха і Маріуполь в облозі і під постійними обстрілами. Критично багато руйнувань, знищена комунальна інфраструктура. Проте Волноваха, і Маріуполь під нашим контролем.

Наразі триває десятий день війни, розв’язаної Росією проти України. Від початку вторгнення російські війська втратили понад 9 тисяч особового складу, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та іншу військову техніку.

Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.