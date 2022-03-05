З початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів
Росія втратила за дев'ять днів війни проти України понад дев'ять тисяч військових
фото з відкритих джерел
У Міноборони зазначили, що дані уточнюються, підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових дій.
Російські війська втратили за 9 днів війни проти України понад 9 тисяч особового складу, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та іншу військову техніку. Про це у Фейсбуціповідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Зокрема з 24 лютого до 4 березня загарбники втратили: 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк, 939 ББМ, 18 засобів ППО, 50 РСЗВ, 404 одиниці автомобільної техніки, 60 цистерн з ПММ, 105 артсистем, 3 БПЛА ОТР та 2 легкі швидкісні катери.
У Міноборони зазначили, що дані уточнюються, підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових дій.