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    З початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів

    Росія втратила за дев'ять днів війни проти України понад дев'ять тисяч військових - З початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів
    Росія втратила за дев'ять днів війни проти України понад дев'ять тисяч військових
    фото з відкритих джерел

    У Міноборони зазначили, що дані уточнюються, підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових дій.

    Російські війська втратили за 9 днів війни проти України понад 9 тисяч особового складу, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та іншу військову техніку. Про це у Фейсбуціповідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

    Зокрема з 24 лютого до 4 березня загарбники втратили: 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк, 939 ББМ, 18 засобів ППО, 50 РСЗВ, 404 одиниці автомобільної техніки, 60 цистерн з ПММ, 105 артсистем, 3 БПЛА ОТР та 2 легкі швидкісні катери.

    У Міноборони зазначили, що дані уточнюються, підрахунки ускладнюються високою інтенсивністю бойових дій.

    Теги: окупанти Міноборони
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    З початку війни російські окупанти втратили понад 9 тис. солдатів