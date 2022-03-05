Розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста

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    фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

    Особовий склад бригади авіації здійснює вильоти з території Білорусі

    Став відомий весь особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому Білорусі «Ліда» для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 4 березня.

    «Ці особи вже можуть вважати себе «лётчиками-залётчиками»! Все, доліталися, «шановні»! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу!», – наголосили у ГУР МОУ.

    «До речі, використаний хештег «окупантиРФ» непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави Білорусь не існує. Це вже все одна орда Росії», – додали у відомстві.

    Розвідники оприлюднили особисті дані загарбників:

    • Полковник Чемоданов А.А., командир бригади армійської авіації;
    • Підполковник Боровков А.В., командир ескадрильї;
    • Підполковник Халіуллін В.М., заступник командира ескадрильї;
    • Майор Храмов О.Б., штурман ескадрильї;
    • Майор Кутіков І.П., командир ланки;
    • Майор Корнєв В.В., командир ланки;
    • Майор Міхендєєв А.А., командир ланки;
    • Майор Ісмагілов В.В., командир ланки;
    • Майор Шевяков А.В., командир ланки;
    • Майор Разуваєв С.А., командир ланки;
    • Майор Хабібуллін Р.Р., командир ланки;
    • Майор Бадріашвілі Т.О., штурман ланки, льотчик;
    • Лейтенант Хабібрахманов І.І., штурман ланки, льотчик;
    • Старший лейтенант Акбердін Р.Р., штурман ланки, льотчик;
    • Лейтенант Глухов О.М., штурман ланки, льотчик;
    • Старший лейтенант Підеркін М.С., штурман ланки, льотчик;
    • Старший лейтенант Іванов Д.П., штурман ланки, льотчик;
    • Старший лейтенант Соснін В.С., штурман ланки, льотчик;
    • Капітан Амінов Г.Р., старший льотчик;
    • Капітан Георгієв Ю.В., старший льотчик;
    • Капітан Гречаний М.А., старший льотчик;
    • Капітан Рязанов А.Ф., старший льотчик;
    • Майор Кучеров Ю.А., старший льотчик;
    • Майор Фатєєв А.С., старший льотчик;
    • Майор Котляр П.А., старший льотчик;
    • Капітан Таран С.Н., командир вертольота;
    • Капітан Глухін П.С., командир вертольота;
    • Капітан Комаров Б.А., командир вертольота;
    • Капітан Царіцін Б.А., командир вертольота;
    • Капітан Баришев А.А., командир вертольота;
    • Капітан Андрєєв П.А., командир вертольота;
    • Майор Юфриков А.В., командир вертольота;
    • Капітан Нарзяєв А.М., командир вертольота;
    • Капітан Запольнов І.С., командир вертольота;
    • Майор Арутюнян М.С., командир гелікоптера;
    • Майор Ігошин А.В., командир вертольота;
    • Капітан Кленов П.А., командир вертольота;
    • Старший лейтенант Шумейко В.В., командир гелікоптера;
    • Старший лейтенант Ямнюк О.В., командир гелікоптера;
    • Лейтенант Шумаков А.А., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Лейтенант Бурда Н.П., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Старший лейтенант Бабурін М.К., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Лейтенант Беккалієв Р.Б., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Лейтенант Щеблов А.А., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Майор Саєтгалєєв З.Р., льотчик, штурман вертольота;
    • Майор Лупарєв І.В., льотчик, штурман вертольота;
    • Капітан Єлаєєв А.В., льотчик, штурман вертольота;
    • Старший лейтенант Шевнін В.А., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Старший лейтенант Мухамедгалієв Д.М., льотчик, штурман вертольота;
    • Старший лейтенант Ізмайлов І.І., льотчик, штурман вертольота;
    • Старший лейтенант Сомов В.І., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Капітан Бібіков В.А., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Старший лейтенант Іванов С.Д., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Старший лейтенант Шиманський Н.С., льотчик, штурман вертольота;
    • Лейтенант Старков Н.М., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Лейтенант Куклев А.А., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Старший лейтенант Гуменюк О.І., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Капітан Нугаєв Р.Р., льотчик, штурман вертольота;
    • Лейтенант Саластенін Н.А., льотчик, штурман вертольота;
    • Лейтенант Мустакаєв І.Р., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Лейтенант Лаврухін С.А., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Лейтенант Валь З.А., льотчик, штурман гелікоптера;
    • Підполковник Есман О.В., командир гелікоптерної ескадрильї;
    • Майор Соколов А. С., заступник командира ескадрильї;
    • Майор Жиляєв Д. Н., командир ланки;
    • Капітан Хажієв Д. Р., командир вертольота;
    • Майор Лазарєв А. Ю., старший льотчик;
    • Капітан Бараєв В. С., командир вертольота;
    • Капітан Тимуршин Р. І., командир вертольота;
    • Капітан Власов А. А., командир вертольота;
    • Старший лейтенант Манкішев Р. Г., командир гелікоптера;
    • Майор Захаров А. Ст, командир вертольота;
    • Майор Грович Р. Ст, командир ланки;
    • Капітан Кузнєцов П. А., командир вертольота;
    • Майор Писарєв М. М., старший льотчик;
    • Старший лейтенант Курегешев А. А., командир гелікоптера;
    • Майор Зайцев А. С., командир ланки;
    • Капітан Бутенко О. І., командир вертольота;
    • Капітан Попов Н. А., старший льотчик;
    • Старший лейтенант Курнакін С. Ст, командир вертольота;
    • Майор Маврін Д. Н., командир ланки;
    • Майор Макаров Д. Д., командир вертольота;
    • Майор Меркулов А. І., командир вертольота;
    • Старший лейтенант Мордасов С. С., командир гелікоптера;
    • Підполковник Сафаргалієв А. Ф., командир ланки;
    • Капітан Зайцев Ю. Н., командир вертольота;
    • Капітан Болдирєв І. Н., командир вертольота;
    • Майор Вотяков А. С., старший льотчик;
    • Лейтенант Єрмілов А. П., льотчик-оператор вертольота;
    • Лейтенант Шубін Ст А., льотчик-оператор вертольота;
    • Лейтенант Гімранов Т. І., льотчик-оператор вертольота;
    • Лейтенант Шмонько П. С., льотчик-оператор вертольота;
    • Лейтенант Мирзенко Н. Ю., льотчик-оператор вертольота;
    • Лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолітної ескадрильї;
    • Лейтенант Воронін А. В., льотчик-оператор вертольота;
    • Лейтенант Мурунов Д. С., льотчик-оператор вертольота;
    • Лейтенант Наседкін К. Ю., штурман ланки;
    • Лейтенант Черданцев А. Б., льотчик-оператор вертольота;
    • Майор Бугай Н. Ст, штурман ланки;
    • Лейтенант Харитонов С. І., льотчик-оператор вертольота;
    • Капітан Рожапов Ф. С., льотчик-оператор вертольота;
    • Старший лейтенант Соловйов Ст Ст, льотчик-оператор вертольота;
    • Капітан Лаптєв А. В., штурман ланки;
    • Старший лейтенант Сидоренко І. О., штурман-оператор;
    • Старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
    • Капітан Хамідуллін Р. Р., штурман-оператор;
    • Майор Андрєєв А. А., штурман ланки;
    • Старший лейтенант Гончаров Ст С., штурман-оператор;
    • Капітан Сєдов А. Ю., штурман-оператор;
    • Старший лейтенант Петріченко С. С., штурман-оператор;
    • Майор Злобін Ю. Н., штурман-оператор;
    • Старший лейтенант Суюншалін А. С., штурман-оператор;
    • Майор Кобець Р. С., штурман-оператор;
    • Майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.

    Нагадаємо, учора українські військові збили російський літак СУ-30.

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    До слова, українські військові збили ворожий вертоліт під Волновахою.

    Теги: Білорусь розвідка мова речі льотчик
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    Розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста