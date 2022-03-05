Розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста
Особовий склад бригади авіації здійснює вильоти з території Білорусі
Став відомий весь особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому Білорусі «Ліда» для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 4 березня.
«Ці особи вже можуть вважати себе «лётчиками-залётчиками»! Все, доліталися, «шановні»! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу!», – наголосили у ГУР МОУ.
«До речі, використаний хештег «окупантиРФ» непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави Білорусь не існує. Це вже все одна орда Росії», – додали у відомстві.
Розвідники оприлюднили особисті дані загарбників:
- Полковник Чемоданов А.А., командир бригади армійської авіації;
- Підполковник Боровков А.В., командир ескадрильї;
- Підполковник Халіуллін В.М., заступник командира ескадрильї;
- Майор Храмов О.Б., штурман ескадрильї;
- Майор Кутіков І.П., командир ланки;
- Майор Корнєв В.В., командир ланки;
- Майор Міхендєєв А.А., командир ланки;
- Майор Ісмагілов В.В., командир ланки;
- Майор Шевяков А.В., командир ланки;
- Майор Разуваєв С.А., командир ланки;
- Майор Хабібуллін Р.Р., командир ланки;
- Майор Бадріашвілі Т.О., штурман ланки, льотчик;
- Лейтенант Хабібрахманов І.І., штурман ланки, льотчик;
- Старший лейтенант Акбердін Р.Р., штурман ланки, льотчик;
- Лейтенант Глухов О.М., штурман ланки, льотчик;
- Старший лейтенант Підеркін М.С., штурман ланки, льотчик;
- Старший лейтенант Іванов Д.П., штурман ланки, льотчик;
- Старший лейтенант Соснін В.С., штурман ланки, льотчик;
- Капітан Амінов Г.Р., старший льотчик;
- Капітан Георгієв Ю.В., старший льотчик;
- Капітан Гречаний М.А., старший льотчик;
- Капітан Рязанов А.Ф., старший льотчик;
- Майор Кучеров Ю.А., старший льотчик;
- Майор Фатєєв А.С., старший льотчик;
- Майор Котляр П.А., старший льотчик;
- Капітан Таран С.Н., командир вертольота;
- Капітан Глухін П.С., командир вертольота;
- Капітан Комаров Б.А., командир вертольота;
- Капітан Царіцін Б.А., командир вертольота;
- Капітан Баришев А.А., командир вертольота;
- Капітан Андрєєв П.А., командир вертольота;
- Майор Юфриков А.В., командир вертольота;
- Капітан Нарзяєв А.М., командир вертольота;
- Капітан Запольнов І.С., командир вертольота;
- Майор Арутюнян М.С., командир гелікоптера;
- Майор Ігошин А.В., командир вертольота;
- Капітан Кленов П.А., командир вертольота;
- Старший лейтенант Шумейко В.В., командир гелікоптера;
- Старший лейтенант Ямнюк О.В., командир гелікоптера;
- Лейтенант Шумаков А.А., льотчик, штурман гелікоптера;
- Лейтенант Бурда Н.П., льотчик, штурман гелікоптера;
- Старший лейтенант Бабурін М.К., льотчик, штурман гелікоптера;
- Лейтенант Беккалієв Р.Б., льотчик, штурман гелікоптера;
- Лейтенант Щеблов А.А., льотчик, штурман гелікоптера;
- Майор Саєтгалєєв З.Р., льотчик, штурман вертольота;
- Майор Лупарєв І.В., льотчик, штурман вертольота;
- Капітан Єлаєєв А.В., льотчик, штурман вертольота;
- Старший лейтенант Шевнін В.А., льотчик, штурман гелікоптера;
- Старший лейтенант Мухамедгалієв Д.М., льотчик, штурман вертольота;
- Старший лейтенант Ізмайлов І.І., льотчик, штурман вертольота;
- Старший лейтенант Сомов В.І., льотчик, штурман гелікоптера;
- Капітан Бібіков В.А., льотчик, штурман гелікоптера;
- Старший лейтенант Іванов С.Д., льотчик, штурман гелікоптера;
- Старший лейтенант Шиманський Н.С., льотчик, штурман вертольота;
- Лейтенант Старков Н.М., льотчик, штурман гелікоптера;
- Лейтенант Куклев А.А., льотчик, штурман гелікоптера;
- Старший лейтенант Гуменюк О.І., льотчик, штурман гелікоптера;
- Капітан Нугаєв Р.Р., льотчик, штурман вертольота;
- Лейтенант Саластенін Н.А., льотчик, штурман вертольота;
- Лейтенант Мустакаєв І.Р., льотчик, штурман гелікоптера;
- Лейтенант Лаврухін С.А., льотчик, штурман гелікоптера;
- Лейтенант Валь З.А., льотчик, штурман гелікоптера;
- Підполковник Есман О.В., командир гелікоптерної ескадрильї;
- Майор Соколов А. С., заступник командира ескадрильї;
- Майор Жиляєв Д. Н., командир ланки;
- Капітан Хажієв Д. Р., командир вертольота;
- Майор Лазарєв А. Ю., старший льотчик;
- Капітан Бараєв В. С., командир вертольота;
- Капітан Тимуршин Р. І., командир вертольота;
- Капітан Власов А. А., командир вертольота;
- Старший лейтенант Манкішев Р. Г., командир гелікоптера;
- Майор Захаров А. Ст, командир вертольота;
- Майор Грович Р. Ст, командир ланки;
- Капітан Кузнєцов П. А., командир вертольота;
- Майор Писарєв М. М., старший льотчик;
- Старший лейтенант Курегешев А. А., командир гелікоптера;
- Майор Зайцев А. С., командир ланки;
- Капітан Бутенко О. І., командир вертольота;
- Капітан Попов Н. А., старший льотчик;
- Старший лейтенант Курнакін С. Ст, командир вертольота;
- Майор Маврін Д. Н., командир ланки;
- Майор Макаров Д. Д., командир вертольота;
- Майор Меркулов А. І., командир вертольота;
- Старший лейтенант Мордасов С. С., командир гелікоптера;
- Підполковник Сафаргалієв А. Ф., командир ланки;
- Капітан Зайцев Ю. Н., командир вертольота;
- Капітан Болдирєв І. Н., командир вертольота;
- Майор Вотяков А. С., старший льотчик;
- Лейтенант Єрмілов А. П., льотчик-оператор вертольота;
- Лейтенант Шубін Ст А., льотчик-оператор вертольота;
- Лейтенант Гімранов Т. І., льотчик-оператор вертольота;
- Лейтенант Шмонько П. С., льотчик-оператор вертольота;
- Лейтенант Мирзенко Н. Ю., льотчик-оператор вертольота;
- Лейтенант Хрипунов А. Д., штурман вертолітної ескадрильї;
- Лейтенант Воронін А. В., льотчик-оператор вертольота;
- Лейтенант Мурунов Д. С., льотчик-оператор вертольота;
- Лейтенант Наседкін К. Ю., штурман ланки;
- Лейтенант Черданцев А. Б., льотчик-оператор вертольота;
- Майор Бугай Н. Ст, штурман ланки;
- Лейтенант Харитонов С. І., льотчик-оператор вертольота;
- Капітан Рожапов Ф. С., льотчик-оператор вертольота;
- Старший лейтенант Соловйов Ст Ст, льотчик-оператор вертольота;
- Капітан Лаптєв А. В., штурман ланки;
- Старший лейтенант Сидоренко І. О., штурман-оператор;
- Старший лейтенант Шаров М. К., штурман-оператор;
- Капітан Хамідуллін Р. Р., штурман-оператор;
- Майор Андрєєв А. А., штурман ланки;
- Старший лейтенант Гончаров Ст С., штурман-оператор;
- Капітан Сєдов А. Ю., штурман-оператор;
- Старший лейтенант Петріченко С. С., штурман-оператор;
- Майор Злобін Ю. Н., штурман-оператор;
- Старший лейтенант Суюншалін А. С., штурман-оператор;
- Майор Кобець Р. С., штурман-оператор;
- Майор Тимошенко С. В., штурман-оператор.
Нагадаємо, учора українські військові збили російський літак СУ-30.
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