Скандал на конкурсі «Міс Україна»: переможницю, яка приховала чоловіка та дитину, дискваліфіковано



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Вероніка Дідусенко порушила умови конкурсу

Переможницю конкурсу «Міс Україна» 23-річну киянку Вероніку Дідусенко дискваліфіковано. Цю інформацію сьогодні підтвердила виконавчий директор організаційного комітету конкурсу Вікторія Кіосе.

Через два дні після оголошення результатів стало відомо, що сімейний стан Вероніки суперечить умовам конкурсу (організатори не розкривають подробиць: чи дівчина розлучена, чи одружена на даний момент), а також у неї є дитина, що теж суперечить умовам конкурсу. За даними ЗМІ, у дівчини нині є стосунки із відомим піарником Геннадієм Курочкою. Власне, сам Курочка сьогодні у себе на сторінці у соцмережі підтвердив ці чутки.

На запитання «Главкома» про те, чому перед проведенням конкурсу подробиці біографії дівчини не біли перевірені та уточнені, організатори відповіли, що не можуть за законом про персональні дані дізнаватися офіційних сімейний стан, а також зазначили, що «все базується на довірі».

До слова, сама Дідусенко 22 вересня хвалилась каблучкою з діамантами.

Разом із тим, сама Дідусенко у Facebook продовжує хизуватися титулом.





«Ми працюємо рік, щоб відібрати гідну учасницю. У цьому році були особливі умови - хотіли вибрати харизматичну, мислячу дівчину. Вероніка підходила за всіма критеріями, підписала договір і погодилася на умови конкурсу. Але сталося, що вона порушила правила і дала нам неправдиву інформацію», - розказала організаторка Кіосе. Вона уточнила, що про сімейний стан конкурсантки організаторам вже після закінчення конкурсу повідомили журналісти, які проживають в одному районі з Дідусенко.

Відповідно правилам учасниці «Міс Україна» підписують договір, згідно з яким вони підтверджують, що ніколи не перебували у шлюбі і не мають дітей. Причому у випадку з Веронікою вона підписувала договір двічі: подаючи заявку і стаючи володаркою престижного титулу. Серед інших вимог – бути громадянкою України, віком 17-24 років, не мати на тілі шрамів.

«Якби ми допустили Вероніку до світового конкурсу, Україна могла б втратити можливість далі в ньому брати участь, - сказала Кіосе. - Ім'я нової міс буде названо 30 вересня під час трансляції конкурсу на «1+1».

Дідусенко у телефонній розмові з Главкомом відмовилась коментувати ситуацію і пообіцяла все пояснити публічно в кінці тижня.

Як відомо, цього року організатори конкурсу відмовилися від титулів віце-міс, тому обирати нову переможницю доведеться заново. Скликатимуть тих самих членів журі, які між собою вирішуватимуть, як тепер діяти.

Нагадаємо, в практиці «Міс Україна» вже була схожа історія. У 1995 році конкурс виграла Влада Литовченко, у якої на той час вже була дитина. Але тоді ніхто не став опротестовувати вибір.