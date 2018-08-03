Скандал у дитячому притулку на Волині: поліція відкрила два кримінальні провадження



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Скріншот з відео Притулок для дітей у Рожищі

Повідомлення про те, що у дитячому притулку персонал закладу б’є вихованців надійшло до поліції 2 серпня

Поліція Волині відкрила два кримінальні провадження за інформацією про насильство щодо вихованців дитячого притулку, розташованого в Рожищенському районі.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«2 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому притулку персонал закладу застосовує до вихованців фізичне насильство. Про це стало відомо під час планової перевірки установи Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини», - заявили в поліції.

За вказаною інформацією правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей), а також за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про побиття дітей у притулку в місті Рожище Волинської області.

Пізніше омбудсмен заявила, що керівника притулку в Рожищі відсторонили.