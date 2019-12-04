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    Скандал у мережі. Редакторка відомого глянцевого видання сплутала похорон Героя України з фестивалем

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    Заступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна - Скандал у мережі. Редакторка відомого глянцевого видання сплутала похорон Героя України з фестивалем
    Заступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна

    Пліхіна вже вибачилася за свій провокативний допис

    Заступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна на своїй фейсбук-сторінці висміяла похорон полковника ЦСО «Альфа» СБУ, 37-річного снайпера Дениса Волочаєва, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донбасі.

    У день похоронів Волочаєва в Києві, 3 грудня, Пліхіна зробила у Фейсбуці провокативний допис.

    «А що, людей ще заведено ховати помпезно? Сьогодні мчала на роботу в навушниках, і бачу – натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста, тут же вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся – обличчя в усіх не танцювальні і не стрітфудні. Похмурі й чорні. Прислухалася – марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не останній чоловік. Витягнули всю структуру надвір із вимогою зробити співчутливі вирази. Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби так, що аж лопаються. Гвоздики, вся атрибутика…», - написала редакторка.

    Пліхіна також пише, що не розібралася, як обійти «це горе», і «в своїй ярко-червоній шапочці і такій самій куртці вперлася в серце цього замісу, просто в центр поховальної ходи».

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    Після опівдня допис зі сторінки Пліхіної був вже видалений, але залишилися скріншоти.

    Користувачі соцмережі в коментарях до інших дописів модної журналістки висловлюють обурення її позицією. Люди, зокрема, цікавляться, коли її звільнять або коли вона переїде до РФ. 

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    Скандал у мережі. Редакторка відомого глянцевого видання сплутала похорон Героя України з фестивалем
    Скандал у мережі. Редакторка відомого глянцевого видання сплутала похорон Героя України з фестивалем

    Згодом Пліхіна вибачилася за свій допис, висловила свої співчуття та зазначила, що не мала наміру когось ображати чи висміювати.

    3 грудня в Києві попрощалися з полковником «Альфи» СБУ Денисом Волочаєвим.

    За офіційними даними, 1 грудня в зоні проведення ООС загинули двоє співробітників Центру спеціальних операцій «Альфа» СБ України, полковники Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв.

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    Також зазначимо, що указом президента від 3 грудня Каплунову і Волочаєву присвоєно звання Герой України (посмертно).

    ЗМІ Донбас СБУ вбивство смерть скандал фестиваль журналіст Операція Об’єднаних сил
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