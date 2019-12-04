Скандал у мережі. Редакторка відомого глянцевого видання сплутала похорон Героя України з фестивалем



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Заступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна

Пліхіна вже вибачилася за свій провокативний допис

Заступниця головного редактора журналу Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна на своїй фейсбук-сторінці висміяла похорон полковника ЦСО «Альфа» СБУ, 37-річного снайпера Дениса Волочаєва, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донбасі.

У день похоронів Волочаєва в Києві, 3 грудня, Пліхіна зробила у Фейсбуці провокативний допис.

«А що, людей ще заведено ховати помпезно? Сьогодні мчала на роботу в навушниках, і бачу – натовп людей на перекритій дорозі стоїть. Ну, думаю, фестивальчик якийсь, центр міста, тут же вічно якась вечірка. Приглушила музику, дивлюся – обличчя в усіх не танцювальні і не стрітфудні. Похмурі й чорні. Прислухалася – марш. Похоронний. Виявилося, в СБУ помер якийсь, судячи з усього, не останній чоловік. Витягнули всю структуру надвір із вимогою зробити співчутливі вирази. Домовину несуть під виючий драматизм, люди у військовій формі дують у труби так, що аж лопаються. Гвоздики, вся атрибутика…», - написала редакторка.

Пліхіна також пише, що не розібралася, як обійти «це горе», і «в своїй ярко-червоній шапочці і такій самій куртці вперлася в серце цього замісу, просто в центр поховальної ходи».

Після опівдня допис зі сторінки Пліхіної був вже видалений, але залишилися скріншоти.

Користувачі соцмережі в коментарях до інших дописів модної журналістки висловлюють обурення її позицією. Люди, зокрема, цікавляться, коли її звільнять або коли вона переїде до РФ.

Згодом Пліхіна вибачилася за свій допис, висловила свої співчуття та зазначила, що не мала наміру когось ображати чи висміювати.

3 грудня в Києві попрощалися з полковником «Альфи» СБУ Денисом Волочаєвим.

За офіційними даними, 1 грудня в зоні проведення ООС загинули двоє співробітників Центру спеціальних операцій «Альфа» СБ України, полковники Дмитро Каплунов та Денис Волочаєв.

Також зазначимо, що указом президента від 3 грудня Каплунову і Волочаєву присвоєно звання Герой України (посмертно).