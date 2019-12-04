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    Події в Україні

    Завтра пункт пропуску Гнутове закривають на ремонт

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    5 грудня контрольно-пропускні операції&nbsp;у&nbsp;КПВВ&nbsp;Гнутове здійснюватися не будуть - Завтра пункт пропуску Гнутове закривають на ремонт
    5 грудня контрольно-пропускні операції у КПВВ Гнутове здійснюватися не будуть

    Роботу КПВВ буде відновлено о 8 ранку 6 грудня

    У четвер, 5 грудня, контрольно-пропускні операції у КПВВ Гнутове здійснюватися не будуть у зв’язку з ремонтними роботами електромережі.

    Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    «У зв’язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції у КПВВ Гнутове здійснюватися не будуть», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування. Роботу КПВВ буде відновлено о 8.00 6 грудня.

    Як повідомлялося, з 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення операції Об'єднаних сил перейшли на зимовий графік роботи.

    Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.

    До слова, напередодні Служба безпеки України затримала члена політичної партії «Єдина Росія» з окупованого Севастополя Ігоря Кучерявого. Російський політик був затриманий під час проходження паспортного контролю на КПВВ Каланчак. 

    Донбас пункт пропуску КПВВ ремонт
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