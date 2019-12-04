Завтра пункт пропуску Гнутове закривають на ремонт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 грудня контрольно-пропускні операції у КПВВ Гнутове здійснюватися не будуть

Роботу КПВВ буде відновлено о 8 ранку 6 грудня

У четвер, 5 грудня, контрольно-пропускні операції у КПВВ Гнутове здійснюватися не будуть у зв’язку з ремонтними роботами електромережі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«У зв’язку з проведенням ремонтних робіт електричної мережі завтра, 5 грудня 2019 року, контрольно-пропускні операції у КПВВ Гнутове здійснюватися не будуть», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що модернізація електромережі проводиться з метою покращення умов перетинання лінії розмежування. Роботу КПВВ буде відновлено о 8.00 6 грудня.

Як повідомлялося, з 1 грудня всі контрольні пункти в'їзду-виїзду у районі проведення операції Об'єднаних сил перейшли на зимовий графік роботи.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.

До слова, напередодні Служба безпеки України затримала члена політичної партії «Єдина Росія» з окупованого Севастополя Ігоря Кучерявого. Російський політик був затриманий під час проходження паспортного контролю на КПВВ Каланчак.