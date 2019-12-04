Очільник СБУ Баканов заборонив працівникам спецслужби відзначати новорічні свята

Іван Баканов

Накази, які не можна віддавати колективу «95-го кварталу», не варто віддавати і колективу СБУ

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Председатель СБУ Иван Баканов запретил сотрудникам СБУ проводить коллективные празднования Нового года в период с декабря до 14 января 2020-го «з метою недопущення дискредитаціїї, а також для власної безпеки... керівникам підрозділів заборонити проведення святкових закладів... поза місцем постійної дислокації... УВБ (Управлінню внутрішньої безпеки) забезпечити контроль за виконанням цієї вказівки. Про випадки порушення доповідати заступникам голови СБУ».

С этим документом под роспись ознакомлены все сотрудники структурных подразделений СБУ по всей Украине, сообщают источники Цензор.Нет в спецслужбе.

То есть офицерам, которым доверены высшие государственные секреты, допуски к гостайне, руководство СБУ не доверяет вместе бухать на Новый год, а то вдруг они этим дискредитируют спецслужбу. Простите, а с какой стати, люди, которые живут и работают плечом к плечу, не имеют права вместе праздновать в свое свободное время?

Прочитав этот приказ, я понял, главная инспекция СБУ, оказывается, озабочена как сотрудники будут праздновать на протяжении полутора месяцев - декабрь - январь, и занимается такой хренью. Председатель подписывает этот приказ, над которым будут смеяться поколения сбушников. Внутренняя безопасность будет контролировать. Зампреды будут получать доклады.

Эй, ну это же маразм! Все, кто готовил на подпись этот документ - должны пройти проверку на полиграфе, не являются ли они вражескими агентами, нацеленными на деморализацию СБУ, и если они не агенты, то надо направить их на проверку у психиатра на предмет адекватности. Это не может не вызывать самого серьезного беспокойства. Если такой маразм в административной деятельности, то на какой уровне планируется борьба со шпионами?

Уважаемый Иван Баканов, приказы, которые нельзя отдавать коллективу «95-го квартала», не стоит отдавать и коллективу СБУ. Надеюсь, это позорное решение будет немедленно отменено, а всех, кто вам такую галиматью подсунул на подпись и согласовал, надо вышвырнут пинком за дверь.

Ну или давайте давайте идти до конца - запретим в СБУ не только Новый год, но и майские праздники. Из этого приказа выйдет отличный эстрадный номер «95-го квартала» - будет очень смешно, без всяких сомнений.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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