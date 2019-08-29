Скандал з Богданом в Сен-Тропе: за главу ОП заступилася наречена



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Анна Огренчук пояснила, чому Андрій Богдан гуляв на її весіллі на французькому курорті Сен-Тропе Фото: Анна Огренчук / Facebook

Огренчук заявила, що друзів на весілля було запрошено ще на початку року

Юрист Анна Огренчук заступилась за главу Офісу президента Андрія Богдана, який на День Незалежності гуляв на її весіллі, у французькому курорті Сен-Тропе.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

За її словами, дата була обрана не випадково, оскільки «багато наших друзів можуть знайти в своєму розкладі вільний час тільки по великих святах – яким для нас всіх є День Незалежності України».

Огренчук також заявила, що друзів на весілля було запрошено ще на початку року, задовго до того, як Андрій Богдан, якого вона знає ще з 2002 року, став керувати Офісом президента.

Вона додала, що серед запрошених на весілля не було ні міністра юстиції Петренка, ні члена ЦВК Бернацької. Більш того, пише Огренчук, їй так і не випала нагода познайомитися з ними особисто.

«Я добре розумію важливість роботи журналістів та дуже ціную роль вільних ЗМІ. Але також переконана, що як приватна особа маю право на особисте життя. Сподіваюся, що наше свято більше не буде дратувати навколополітичні кола і нашу сім’ю не залучатимуть до політичні маніпуляції», – наголошує вона.

Нагадаємо, за даними журналістів, 22 серпня Богдан прибув в Сен-Тропе, що на півдні Франції, щоб взяти участь у святкуванні весілля Довбенко. Додається, що святкування тривало три дні, тому День незалежності керівник офісу Зеленського провів на приватній яхті.

Також на святкуванні був помічений київський забудовник Андрій Вавриш, який раніше презентував проект перенесення Офісу президента «Український дім».

Наголошується, що Довбенко може впливати на кадрові призначення «вирішення питань», пов'язаних з державними реєстраторами у виконавчій службі, а також з продажем арештованого майна.

Богдан прокоментував скандал через поїздку в Сен-Тропе і назвав своїх критиків «парахоботікамі».