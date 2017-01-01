Скандальна екс-заступниця Авакова після звільнення відправилася до океану

«Океан біжить по моїх венах. Божественне місце», - поділилася Дєєва світлиною у соцмережі

Звільнена Кабінетом міністрів заступниця міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва вирушила відпочивати до океану. Відповідне фото оприлюднене на її сторінці у Facebook. «Океан біжить по моїх венах. Божественне місце», - підписала фото екс-заступниця міністра. Зазначимо, що міністр внутрішніх справ



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Фото з Facebook Анастасії Дєєвої

«Океан біжить по моїх венах. Божественне місце», - поділилася Дєєва світлиною у соцмережі

Звільнена Кабінетом міністрів заступниця міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва вирушила відпочивати до океану.

Відповідне фото оприлюднене на її сторінці у Facebook.

«Океан біжить по моїх венах. Божественне місце», - підписала фото екс-заступниця міністра.

Зазначимо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков лайкнув фото Дєєвої.

27 грудня стало відомо, що Кабмін звільнив скандальну заступницю Авакова. Дєєву було звільнено за власним бажанням.

Як відомо, Дєєва у віці 24 років стала заступницею міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції. Після її призначення восени 2016 року у ЗМІ з'явилося чимало скандальних публікацій про особисте життя чиновниці, її чоловік навіть обіцяв судитися через фейки.

У квітні 2017 року Дєєва увійшла до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.