Скандальний російський співак звинуватив кримчан у бажанні здерти з туристів три шкури



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Російський співак Юрій Лоза потрапив до бази «Миротворця» ще в 2017 році

Юрій Лоза поїхав в окупований Крим і розчарувався

Російський співак Юрій Лоза побував в окупованому Криму і описав ситуацію на півострові. Своїми враженнями від поїздки він поділився на сторінці в Facebook.

«Крим поки ще - регіон, що називається, на виріст. Тобто амбіції злегка завеликі для реального стану справ. Але якщо там підправити, тут підтягти, а щось з чимось поміняти, вийде дуже навіть ошатно», - заявив артист.

За словами росіянина, окупованому Криму не вистачає «закоханих у свій край фахівців», адже наразі більшість місцевих жителів орієнтовані на «швидке заробляння грошей» і не думають про перспективи. Крім того, вважає Лоза, окупований регіон потребує запасу вільних коштів.

«Сам себе Крим прогодувати і забезпечити всім необхідним поки не може, а все, що відпускається з федерального бюджету, тут же витрачається на затикання дірок, обслуговування невідкладних потреб або розлітається незрозуміло куди», - пояснив співак, підкресливши, що все ж при цьому «позитивна двіжуха є».

До слова, сайт «Миротворець» вніс у базу «Чистилище» російського співака Юрія Лозу ще у 2017 році. Лоза потрапив в список за пропаганду російської агресії і порушення порядку перетину державного кордону України.

Час від часу Лоза потрапляє у різні скандали через свої висловлювання.