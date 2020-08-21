Порушення обміну речовин. Російські лікарі назвали ймовірний діагноз Навального



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За годину до різкого погіршення стану Олексій Навальний пив каву в аеропорту Томвська

Лікарі стверджують, що у Навального різко впав цукор у крові, однак згоду на переліт до німецької клініки вони не дають

Основний робочий діагноз російського опозиціонера Олексія Навального - порушення обміну речовин. Про це журналістам повідомив головний лікар омської лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський.

А жуткие крики от боли это тоже просто сахар упал ?! https://t.co/JruhR1tZAL — Георгий Албуров (@alburov) August 21, 2020

«Діагноз, до якого ми зараз найбільше схиляємося - порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин. Викликано це може бути різким зниженням цукру в крові, що викликало втрату свідомості», - зазначив Мураховський.

За його словами, реаніматологи роблять все можливе, щоб вивести політика з коми.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила, що близьким політика поки не озвучували його діагноз.

«Юлі і Олегу Навальним не повідомлявся діагноз Олексія всупереч заяві лікарів. Те, що їм розповіли, - це набір симптомів, який може бути інтерпретований по-різному. Причину стану Олексія лікарі як і раніше не можуть встановити», - написала вона в Twitter.

Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, - это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Російські лікарі заявили, що встановили діагноз опозиційного політика Олексія Навального, але не будуть його розголошувати. Вони також наголосили, що озвучена раніше інформація про отруту в організмі Навального не підтвердилася.

Як вже повідомлялося, лікарі Омська та московські спеціалісти вранці 21 серпня провели консиліум щодо стану здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального. Після огляду вони дійшли до висновку, що він – нетранспортабельний.

Вранці 21 серпня правоохоронці повідомили лікарям, які намагаються врятувати життя російського опозиційного політика Олексія Навального про знайдену «смертельно небезпечну речовину».

Перед цим головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Лікарі заявили, що їм потрібен час, щоб зробити усі необхідні аналізи Навальному. Щонайменше два дні. Помічниця Навального повідомила, що російські лікарі навмисно тягнуть час, аби отруту в організмі хворого не можна було б відстежити.