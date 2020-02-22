Позов України проти Росії: у МЗС пояснили рішення Морського трибуналу ООН



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Арбітражний трибунал ООН з морського права 21 лютого відхилив позицію Росії про відсутність юрисдикції у справі України

Рішення Трибунал є прямим запереченням позиції Росії, що її односторонні дії захищені від юридичних оскаржень

Арбітражний трибунал ООН з морського права 21 лютого відхилив позицію Росії про відсутність юрисдикції у справі України і встановив, що він розгляне важливі аспекти вимог України, в тому числі пов'язані з порушеннями Росією Конвенції ООН з морського права в Керченській протоці та Азовському морі.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

У міністерстві нагадали, що з 2014 року Росія перешкоджає Україні у використанні природних ресурсів із власних морських районів, включаючи рибні ресурси та величезні запаси нафти та газу. Росія також нехтувала охороною навколишнього середовища та завдавала шкоди міжнародному судноплавству, в тому числі шляхом незаконного будівництва Керченського мосту, неправомірних зупинок суден, а також захоплення українських бурових установок.

«Трибунал відхилив спроби Росії уникнути відповідальності за її поведінку в Азовському морі та Керченській протоці. Росія намагалася виключити ці два життєво важливі міжнародні водні шляхи зі сфери регулювання міжнародного морського права», - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що трибунал погодився з Україною, що вимога Росії про статус внутрішніх вод не є належним приводом для заперечення юрисдикції, це питання слід вирішувати на стадії розгляду справи по суті. Рішення означає необхідність здійснення юридичної експертизи незаконного будівництва Росією Керченського мосту та зупинок суден в Азовському морі, які завдають шкоди міжнародному судноплавству.

«Ухвалюючи рішення про те, що справа України перейде до розгляду по суті, Трибунал дійшов висновку, що він не має юрисдикції щодо частини вимог, які стосуються прав України як прибережної держави у водах поблизу Криму, оскільки не має юрисдикції вирішувати питання суверенітету над півостровом», - пояснили в МЗС.

У той же час, Трибунал чітко визначив, що визнання ним наявності спору щодо територіальної приналежності Криму ніяким чином не означає визнання будь-яких змін такого статусу.

Таким чином рішення Трибуналу підтверджує наявний міжнародний консенсус щодо невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією і не підтримує вимогу Росії щодо суверенітету.

«Рішення є прямим запереченням позиції Росії, що її односторонні дії захищені від юридичних оскаржень. Україна здійснюватиме підготовку для належного представлення справи по суті перед Арбітражним трибуналом. Після вивчення письмових подань сторін Трибунал проведе слухання по суті», - заявили в міністерстві.

Рішення Арбітражного трибуналу буде оприлюднено після того, як сторони висловлять свої можливі заперечення щодо наявності у тексті рішення конфіденційної інформації, але не пізніше, ніж через 21 день після його ухвалення.

Напередодні стало відомо, що Гаазький арбітражний суд підтвердив свою юрисдикцію у позові України до Росії щодо порушень в Чорному і Азовському морях, а також у Керченській протоці

Як повідомлялося, у вересні 2016 року Україна подала до суду позов, у якому звинуватила Росію в порушенні Конвенції з морського права в українських територіальних водах у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

У цій справі Україна вимагає припинити в цих акваторіях узурпацію своїх суверенних морських прав. Позов стосується всіх порушень, які вчинила Росія, - перешкоджання навігації, крадіжка корисних копалин, незаконний вилов риби, спорудження Керченського мосту та багатьох інших.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створили арбітраж для розгляду спору України проти РФ.

У лютому 2018-го до Постійної палати третейського суду в Гаазі подали меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано 19 лютого 2018 року.

Зі свого боку Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

10 червня 2019 постійна палата Третейського суду в Гаазі почала слухати позов України проти Росії щодо порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо анексованого Криму.