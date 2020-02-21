Гаазький трибунал підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію Росії



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За словами Вадима Пристайка, арбітражний трибунал буде розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки

Гаазький арбітражний суд підтвердив свою юрисдикцію у позові України до Росії щодо порушень в Чорному і Азовському морях, а також у Керченській протоці. Про це у Twitter повідомив глава МЗС Вадим Пристайко.

«Гаазький арбітражний суд підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду позову України щодо Азовського моря та Керченської протоки, а також щодо експропріації наших природних ресурсів», - написав він.

Міністр також уточнив, що це стосується незаконного будівництва Керченського мосту з боку Росії, а також переслідування судноплавства в Азовському морі.

Як повідомлялося, у вересні 2016 року Україна подала до суду позов, у якому звинуватила Росію в порушенні Конвенції з морського права в українських територіальних водах у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.

У цій справі Україна вимагає припинити в цих акваторіях узурпацію своїх суверенних морських прав. Позов стосується всіх порушень, які вчинила Росія, - перешкоджання навігації, крадіжка корисних копалин, незаконний вилов риби, спорудження Керченського мосту та багатьох інших.

У травні 2017-го відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створили арбітраж для розгляду спору України проти РФ.

У лютому 2018-го до Постійної палати третейського суду в Гаазі подали меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі й у Керченській протоці, було подано 19 лютого 2018 року.

Зі свого боку Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.

10 червня 2019 постійна палата Третейського суду в Гаазі почала слухати позов України проти Росії щодо порушення права на доступ до власних територіальних вод навколо анексованого Криму.