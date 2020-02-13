Україна в ОБСЄ: катер «Бердянськ» був пробитий снарядом з російського вертольота



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Пробоїна у бронетанковому катері «Бердянськ» виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії

Наступного тижня катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» мають відправити на ремонт

Балістична експертиза засвідчила, що катер «Бердянськ» був пробитий бронебійним снарядом, випущеним з російського вертольота Ка-52, що лише підтверджує агресивний характер нападу РФ на українські кораблі в листопаді 2018 року.

Про це заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки у Відні, повідомляє Укрінформ.

«Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи пошкоджень, завданих під час атаки на три українських кораблі та їхні екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі було повернуто Росією до України в листопаді минулого року відповідно до обов'язкового наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна у бронетанковому катері «Бердянськ» виникла в результаті прямого попадання бронебійним снарядом, випущеним з ударного вертольота Ка-52 ВМФ Росії», - заявив він.

Представник України наголосив, що ці докази «чітко підтверджують агресивний та незаконний характер дій, які Росія здійснила в Чорному морі в листопаді 2018 року».

Інші два кораблі, «Яни Капу» та «Нікополь», були відправлені на завод для ремонту. Українська делегація раніше вже надавала Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва детальну інформацію про серйозні пошкодження та факти мародерства, здійснені російською стороною на захоплених катерах, додав Лоссовський.

Раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону кораблі вийдуть в море до літа. Зараз оформлені всі документи на їхній ремонт.

«Ми склали перелік майна, яке було викрадене і зняте, передали його слідчим органам. Була балістична експертиза щодо обстрілу «Бердянська». Росіяни навіть не прибрали осколки снарядів. Зараз очікуємо приїзд адвокатів, які представляють Україну в міжнародних судах. Буде ще раз огляд катерів і буксира «Яни Капу», і наприкінці наступного тижня катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир підуть на плановий ремонт», – повідомив командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко.

Нагадаємо, російська армія захопила українські кораблі, коли вони намагалися пройти Керченську протоку. В ході захоплення кілька членів екіпажів отримали поранення, всіх моряків спочатку доставили до окупованої Керчі, потім до Сімферополя, де «місцевий суд» взяв їх під варту за нібито порушення російського кордону. Наступного дня Україна запровадила військовий стан у ряді областей, яке тривало протягом місяця.

Українські моряки були звільнені в ході обміну полоненими у вересні 2019 року.

Також нагадаємо, що Україна завершила експертизу катера «Бердянськ», який повернула Росія.

Нагадаємо, 18 листопада 2019 року командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до берегів материкової України.

20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

21 листопада, влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.



