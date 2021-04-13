«Скінчилися сили». Очільник МОЗ Австрії йде у відставку
Аншобер пропрацював міністром 14 місяців і геть виснажив себе
Міністр охорони здоров'я та соціальних справ Австрії Рудольф Аншобер сьогодні оголосив про те, що йде з посади. Причина відставки чиновника – перевантаження роботою під час пандемії та погіршення здоров'я. Про це повідомляє Euractiv.
За словами Аншобера, він перевантажений роботою і вичерпав свої можливості, а як міністр охорони здоров'я, також несе відповідальність за своє здоров'я.
За його словами, лікарі порекомендували йому зробити перерву, але під час пандемії це було неможливо.
Політик зазначив, що останні 15 місяців відчувалися для нього як 15 років, а найгірша криза в охороні здоров'я за останні 100 років цілком змінила його життя і зробила міністерство центром контролю пандемії. Крім того, міністра часто критикували, погрожували йому, він мав поліцейський захист.
Аншобер кілька разів ходив у відпустку через хворобу протягом дуже короткого періоду. Він зазначив, що «відчував себе самотнім» під час третьої хвилі коронавірусу. За кілька тижнів до Великодня міністр і його команда боролися з ідеєю влади щодо послаблення карантинних обмежень. Тепер Аншобер хоче присвятити себе одужанню і роботі над політичним романом.
Тепер імовірним кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Австрії є екссекретар Міністерства охорони здоров'я Стефан Валлнер, який вважається додсвідченим політиком.