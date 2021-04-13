«Скінчилися сили». Очільник МОЗ Австрії йде у відставку

Аншобер пропрацював міністром 14 місяців і геть виснажив себе

Міністр охорони здоров'я та соціальних справ Австрії Рудольф Аншобер сьогодні оголосив про те, що йде з посади. Причина відставки чиновника – перевантаження роботою під час пандемії та погіршення здоров'я. Про це повідомляє Euractiv.

За словами Аншобера, він перевантажений роботою і вичерпав свої можливості, а як міністр охорони здоров'я, також несе відповідальність за своє здоров'я.

«Під час пандемії необхідний 100-відсотковий міністр охорони здоров'я», – додав Аншобер. Він зазначив, що за час його роботи він регулярно піддавався критиці і йому часто надходили погрози.

«Я намагався робити все можливе і взяв на себе непосильну відповідальність. Кілька тижнів я не відчував себе повністю у формі. У мене підвищився рівень цукру і артеріального тиску», – зізнався Аншобер.

За його словами, лікарі порекомендували йому зробити перерву, але під час пандемії це було неможливо.

Політик зазначив, що останні 15 місяців відчувалися для нього як 15 років, а найгірша криза в охороні здоров'я за останні 100 років цілком змінила його життя і зробила міністерство центром контролю пандемії. Крім того, міністра часто критикували, погрожували йому, він мав поліцейський захист.

Аншобер кілька разів ходив у відпустку через хворобу протягом дуже короткого періоду. Він зазначив, що «відчував себе самотнім» під час третьої хвилі коронавірусу. За кілька тижнів до Великодня міністр і його команда боролися з ідеєю влади щодо послаблення карантинних обмежень. Тепер Аншобер хоче присвятити себе одужанню і роботі над політичним романом.

Тепер імовірним кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Австрії є екссекретар Міністерства охорони здоров'я Стефан Валлнер, який вважається додсвідченим політиком.