Вінничанин в Америці створює штучний інтелект для боротьби з Covid-19

Артур Кюльян створив команду з 800 інженерів, що досліджує методи поширення та протидії коронавірусу

Випускник ВНТУ Артур Кюльян у Лос-Анджелесі створює штучний інтелект для боротьби з коронавірусом. Вінничанин започаткував волонтерську ініціативу, яка досліджує методи поширення та протидії Covid-19. Про це повідомляється на сайті ВНТУ.

Хлопець випускник факультету інформаційних технологій і комп’ютерної інженерії. «Коли почалась епідемія, Білий дім звернувся до технологічного співтовариства із проханням допомогти дослідникам, які традиційно працюють повільно. Був зібраний датасет із 30 000 наукових публікацій, які належать до Covid-19. І я взявся допомагати», – розповідає хлопець.

Артур Кюльян створив команду з 800 інженерів, що досліджує методи поширення та протидії Covid-19 за допомогою технологій штучного інтелекту. «Наш підхід – взяти масив публікацій, загорнути його в датасета, поліпшити метаданими, знайти відповідний алгоритм – можна використовувати для пошуку ліків від певного типу раку, діабету, ВІЛ та інших вірусів», – каже Артур Кюльян.

Артур Кюльян

Тим часом, кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок 13 квітня становить 136 млн 663 тис. 803, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла за останню добу до 2 млн 945 тис. 655, одужали понад 108 млн осіб. До країн із 10 млн і більше заражень Covid-19 належать США, Індія та Бразилія. Лідером за кількістю заражених та померлих залишаються США, де виявлено сумарно 31 млн 562 тис. 521 інфікованого Covid-19, зафіксовано 561 тис. 782 летальних випадків, вилікувалися понад 24 млн осіб.