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    Міністр Криклій та іноземець, який помив вікно поїзда, посварилися в соцмережі

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    Датчанин помив вікно українського поїзда і став улюбленцем україських блогерів - Міністр Криклій та іноземець, який помив вікно поїзда, посварилися в соцмережі
    Датчанин помив вікно українського поїзда і став улюбленцем україських блогерів
    Фото: Johannes Wamberg Andersen/Facebook

    Андерсен розповів, що просто хотів помити вікно, а не хайпанути

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій подискутував із данцем Йоханнесом Вамбергом Андерсеном, який недавно вимив вікно в поїзді «Київ-Ізмаїл», не витримавши бруду. Чиновник назвав ситуацію з миттям вікна хайпом. Іноземець у відповідь присоромив Криклія.

    Обмін думками стався під постом у Facebook нардепа Ярослава Юрчишина, що опублікував фото датчанина зі шваброю.

    «А вчора хайпа не вийшло, прийшов, а вагони і вікна чисті», – написав у коментарі Криклій, додавши фото Андерсена на пероні вокзалу біля чистого вагона.

    Фото: Vladyslav Kryklii. На фото: Андерсен
    Фото: Vladyslav Kryklii. На фото: Андерсен

    Андерсен відповів на цей саркастичний запис. Він заявив, що прибув на вокзал зі знімальною групою ICTV, а його взявся фотографувати якийсь чоловік, що не попросив дозволу.

    Потім до нього й журналістів підійшов ще один громадянин, мабуть, офіційна особа, і сказав, що не можна знімати без дозволу. Датчанин вважає ненормальним, що у вільній країні намагаються перешкоджати журналістській діяльності.

    «Щодо хайпа. Ніхто не сказав, що всі поїзди брудні. На фото зовсім інший склад, ніж той брудний, на якому я їхав. Брудні поїзди й електрички в Україні є системною проблемою», – написав Андерсен.

    Він додав, що просто хотів помити вікно, а не хайпанути. Тому вважає коментар Криклія некоректним.

    «Справа не у хайпі, а в байдужому ставленні до пасажирів. Якщо оцінювати ставлення держав до своїх громадян за станом поїзда, то видно, як Україна відстає й не поважає жителів країни. Бруд у вагоні і зовні, некомфортабельні поїзди, повільні потяги, смердючі поїзди, на яких люди щодня змушені добиратися. Усе набагато гірше, ніж у всіх сусідніх з Україною великих країнах. А ви про хайп якийсь. Вам не соромно?» – висловився іноземець.

    Переписка Криклія та Андерсена
    Переписка Криклія та Андерсена

    Нагадаємо, пасажир поїзда Ізмаїл-Київ, данець Йоханес Вамберг Андерсен був змушений самостійно купити швабру й мийний засіб, щоби вичистити забруднене вікно свого вагона. Житель Копенгагена виставив фото із процесом миття на своїй сторінці в Facebook.

    Теги: міністр Укрзалізниця Україна Владислав Криклій
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