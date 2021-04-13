Прибуток під час пандемії. В ООН закликали до введення податку на багатство

Гутерріш вказав на найсерйознішу рецесію за 90 років

Статки найбагатших людей світу збільшилася на п’ять трильйонів доларів у рік пандемії, наголосив генсек ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що нездатність світу об'єднатися для боротьби з Covid-19 призвела до виникнення широкої нерівності, повідомляє ABC News.

Гутерріш зазначив, що останні звіти вказують на те, що статки найбагатших людей світу збільшилася на п’ять трильйонів доларів у рік пандемії.

Він закликав уряди країн «розглянути питання про введення податку на багатство для тих, хто отримав прибуток під час пандемії, щоб зменшити крайню нерівність».

Гутерріш вказав на зростання кількості випадків зараження коронавірусом та на найсерйознішу рецесію за 90 років. За його даними, близько 120 мільйонів осіб впадають в крайню бідність.

Очільник ООН також закликав до негайних дій, щоб вакцини були доступні всім і всюди; щоб допомогти не тільки країнам, що розвиваються, а й країнам із середнім рівнем доходу.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання смертності від коронавірусу в світі.

30 березня ВООЗ випустила доповідь за підсумками поїздки в китайську Вухань з метою з'ясувати походження коронавірусу. У доповіді говориться, що пандемія – наімовірніше не результат витоку з лабораторії. Точно встановити, де і коли з'явився коронавірус SARS-CoV-2, не вдалося. Як зазначалося раніше, зв'язок Covid-19 з ринком у Вухані не вдалося довести.